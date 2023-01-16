На Білгородщині від вибуху боєприпасів загинуло троє мобіків, 16 поранено.

Інцидент трапився через необережне поводження російського сержанта з гранатою.

Троє людей загинули, а ще 16 постраждали через детонацію боєприпасів у місці дислокації російських військовиків на хуторі Тонєнькоє в Корочанському районі Білгородської області. Про це повідомляє інформаційне агентство Interfax з покликом на місцеві екстрені служби. За їхньою інформацією, ще вісім людей вважаються зниклими безвісти.

Інцидент трапився ще зранку 14 січня о 4:50 за московським часом. Вибух стався у будівлі колишнього будинку культури, де розташовувалися російські військовослужбовці. В екстрених службах заявили, що сержант (за іншими даними, старший сержант) випадково підірвав ручну гранату в спальній кімнаті, через що здетонував взводний боєкомплект і почалася пожежа.

Російський Telegram-канал Baza стверджує, що вибух у частині влаштував військовослужбовець зі Свердловської області (його ім'я не уточнюється), а всі постраждалі та загиблі — мобілізовані. «За попередніми даними, військовослужбовець взяв до рук гранату РГД-5, щоб здобути авторитет перед підлеглими», – пише Baza. Військовик, який спричинив вибух, вижив, його шпиталізували.

Площа загоряння, становила щонайменше 450 квадратних метрів. Пожежники гасили вогонь близько чотирьох години.

Місце інциденту досі оточене. На територію хутора Тонєнькоє не пускають журналістів. За даними саперів, на території ще можуть залишатися боєприпаси, що не розірвалися. Із сусідніх будівель евакуювали 15 людей, із місцевих мешканців ніхто не постраждав.

Слідчий комітет Росії порушив щодо інциденту кримінальну справу, але за якою статтею – невідомо.