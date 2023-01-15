У другий тур виборів президента Чехії вийшли генерал і експрем’єр.

Чехи визначатимуть свого президента 27–28 січня.

 

                          Петр Павел

 

Відставний генерал Петр Павел (Petr Pavel), який свого часу репрезентував Чехію в НАТО, вийшов у лідери на президентських перегонах. За результатами підрахунку ста відсотків бюлетенів у першому турі виборів він набрав 35,4% голосів чехів, які взяли участь у виборах. Про це повідомила газета České noviny.

 

Петр Павел хай хоч і незначно, та все ж обійшов свого головного конкурента – лідера партії ANO, колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. За того проголосували 34,99 відсотка виборців. «Різниця у кілька сотень голосів між Бабішем та мною. За словами Андрея Бабіша, я був недосвідченою людиною в політиці, тому не вважаю результат поганим», – підсумував Павел.

 

Третє місце посіла економістка Дануше Нерудова. За неї віддали свої голоси 13,93% чехів, що прийшли на виборчі дільниці. Такий результат виявився відчутно гіршим, аніж їй пророкували соціологічні дослідження напередодні.

 

Електоральна фреквенція на виборах сягнула 68,24 відсотка, що є доволі високим показником на тлі попередніх президентських виборів.

 

Другий тур виборів відбудеться 27 і 28 січня. Переможець заступить у Празькому замку Мілоша Земана, який перебуває на посаді вже 10 років.

 

Перші прямі вибори президента Чехії відбулися 2013 року. До того президент обирався на спільному засіданні обох палат парламенту — Сенату і Палати депутатів. Глава держави обирається терміном на 5 років.

 

Бабіш – колишній прем'єр-міністр, нині лідер найбільшої опозиційної партії ANO, мільярдер. Минулого тижня суд виправдав його у справі про шахрайство із дотаціями Європейської Унії. Ядро виборців Бабіша – пенсіонери та люди з невисокими доходами.

 

Петер Павел – кадровий військовик, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію щодо російського вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують головним чином прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.

15.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
325-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують наступати на Бахмутському, ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та не полишають спроб покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках; підрозділи ЗСУ відбили атаки в районах 15 населених пунктів
14.01.23 | | Україна
Джефф Бек (1944–2023). Піонер і легенда
Лукаш Камінський
Пошук краси міг би стати девізом Бека. Мав мистецьке щастя знаходити її знову і знову, а разом з ним мали щастя і його фани
13.01.23 | | Дискурси
Як ми (втомлюємось і відновлюємось) разом?
Олександра Кущенко
Львівський Jam Factory Art Center є партнером платформи Magic Carpets, проєкти якої сфокусовані на розвиток кураторів, митців та залучення спільнот через мистецтво. Ці три основні блоки стали основою проєкту «Як ми разом?».
13.01.23 | | Штука
Календар — вічне й мінливе
Ірина МАРТИН
Напередодні Старого Нового року в бібліотеці "Львівської політехніки" зібралися поговорити про особливості календарів та різдвяно-новорічні святкування у Львові в різні часи.
13.01.23 | | Галичина
Мислити Європою
Андрюс Кубілюс
Про те, чому чому Україна досі не частина Європейського Союзу і як мінятиме його, коли нею стане, розмірковує експрем'єр-міністр Литви
13.01.23 | | Дискурси
324-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах трьох населених пунктів Луганської області та 14 – Донецької, найважча ніч була у Соледарі, тривали бої, ворог кинув ледь не всі основні сили на цей напрям та підтримує високу інтенсивність наступу
13.01.23 | | Україна
323-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області
12.01.23 | | Україна
Повертаючись до шістдесятництва…
Людмила Тарнашинська
Чому це «повернення» шістдесятництва важливе для нас, надто у час повномасштабної російсько-української війни 2022–23 рр.
11.01.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.