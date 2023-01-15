У другий тур виборів президента Чехії вийшли генерал і експрем’єр.

Чехи визначатимуть свого президента 27–28 січня.

Петр Павел

Відставний генерал Петр Павел (Petr Pavel), який свого часу репрезентував Чехію в НАТО, вийшов у лідери на президентських перегонах. За результатами підрахунку ста відсотків бюлетенів у першому турі виборів він набрав 35,4% голосів чехів, які взяли участь у виборах. Про це повідомила газета České noviny.

Петр Павел хай хоч і незначно, та все ж обійшов свого головного конкурента – лідера партії ANO, колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. За того проголосували 34,99 відсотка виборців. «Різниця у кілька сотень голосів між Бабішем та мною. За словами Андрея Бабіша, я був недосвідченою людиною в політиці, тому не вважаю результат поганим», – підсумував Павел.

Третє місце посіла економістка Дануше Нерудова. За неї віддали свої голоси 13,93% чехів, що прийшли на виборчі дільниці. Такий результат виявився відчутно гіршим, аніж їй пророкували соціологічні дослідження напередодні.

Електоральна фреквенція на виборах сягнула 68,24 відсотка, що є доволі високим показником на тлі попередніх президентських виборів.

Другий тур виборів відбудеться 27 і 28 січня. Переможець заступить у Празькому замку Мілоша Земана, який перебуває на посаді вже 10 років.

Перші прямі вибори президента Чехії відбулися 2013 року. До того президент обирався на спільному засіданні обох палат парламенту — Сенату і Палати депутатів. Глава держави обирається терміном на 5 років.

Бабіш – колишній прем'єр-міністр, нині лідер найбільшої опозиційної партії ANO, мільярдер. Минулого тижня суд виправдав його у справі про шахрайство із дотаціями Європейської Унії. Ядро виборців Бабіша – пенсіонери та люди з невисокими доходами.

Петер Павел – кадровий військовик, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію щодо російського вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують головним чином прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.