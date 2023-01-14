Росіяни вдарили ракетами по енергетичному об'єкту на Івано-Франківщині.

 

Під час масштабної повітряної тривоги 14 січня російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичному об’єкту на Івано-Франківщині. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

 

"Внаслідок ворожого обстрілу на території об'єкту виникла пожежа. Всі відповідні служби оперативно відреагували на виникнення надзвичайної ситуації. На місце гасіння прибули рятувальники для локалізації пожежі", – написала вона.

 

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На час тривоги всі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів.

 

"Разом з тим успішно спрацювали і сили ППО, які під час тривоги збили дві російські ракети", – повідомила Світлана Онищук.

 

14.01.2023

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