Росіяни вдарили ракетами по енергетичному об'єкту на Івано-Франківщині.

Під час масштабної повітряної тривоги 14 січня російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичному об’єкту на Івано-Франківщині. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Внаслідок ворожого обстрілу на території об'єкту виникла пожежа. Всі відповідні служби оперативно відреагували на виникнення надзвичайної ситуації. На місце гасіння прибули рятувальники для локалізації пожежі", – написала вона.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На час тривоги всі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів.