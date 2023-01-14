325-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:31 Уламки російської ракети упали на територію Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. "На щастя, ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі", – поінформував міністр культури Олександр Ткаченко.

15:01 По всій Україні оголошена тривога: небезпека російських ракетних ударів.

14:58 Станом на 14:50 в Чорному морі вже 5 російських ракетоносіїв загальним залпом 36 "Калібрів", повідомляє Оперативне командування "Південь".

14:11 Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонних переговорів із Володимиром Зеленським підтвердив, що британці нададуть ЗСУ танки Challenger 2. "Лідери обговорили теперішнє становище у війні, котру Росія веде проти України, коли поступові перемоги України відкидають російські війська, й ускладнюють для них військові та морально-вольові проблеми. Вони погодилися з потребою використати цей момент для прискорення глобальної військової та дипломатичної підтримки України. Прем'єр-міністр означив амбіції Великої Британії посилити підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем", – ідеться у повідомленні.

13:45 Під час суботньої атаки росіяни обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури. До всіх областей довели ліміти споживання; наразі ліміти перевищено вже в 11 областях, внаслідок чого застосовано аварійні відключення, повідомили у компанії "Укренерго".

13:04 Командир групи аеророзвідки 45-ої бригади з позивним "Мадяр" опублікував відео, на якому видно, як український прапор тріпотить у Соледарі на кількаповерховій будівлі.

12:49 Росіяни демонтували у Мелітополі пам'ятник Тарасові Шевченку. "Окупанти Мелітополя настільки хочуть винищити будь-що українське і силою нав’язати свій «рускій мір», що терор дійшов навіть до пам’ятників... Орки думають, що, сховавши пам’ятник, вони погасять спротив тисяч жителів, які залишаються в окупації. Проте вже отримують зворотній ефект. Наші символи, як і наших жителів, не зламати. Герої України – не на папері і не в камені. Вони в наших серцях і серед нас", – прокоментував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

12:37 Після війни в Україні Росія ослабне у воєнному, економічному та геополітичному відношенні, проте це не означає, що вона стане менш небезпечною для своїх громадян і для Європи, вважає політичний аналітик дослідницької служби Європарламенту Анна Капріле. Вона окреслила три сценарії майбутнього РФ.

1) Тоталітаризм: режим Путіна еволюціонує в перебільшену версію самого себе в бік надавторитарного, надцентралізованого, напівтоталітарного або тоталітарного режиму; дедалі жорсткіші репресії і, можливо, запровадження воєнного стану дозволять федеральним і регіональним владі відповідати на вимоги війни, серед яких і нова хвиля мобілізації; паралельно стрімко впроваджуватимуться і розширюватимуться програми ідеологічної обробки, розраховані насамперед на молодь.

2) Колапс: військові невдачі та кризи, зростання почуття покинутості у безправних груп населення та регіонів підірвуть не лише підтримку регіональних та економічних еліт, а й довіру населення до чинного режиму, що призведе до краху; уникнути краху режим може, лише замінивши Путіна новою фігурою з великим простором для маневру, щоб із благословення спецслужб вивести Росію з глухого кута, здійснивши своєчасний політичний маневр – з ініціативи Путіна, за його згодою або на підставі уявних чи реальних проблем зі здоров'ям президента РФ. Якщо президентських виборів 2024 року в умовах воєнного стану не перенесуть, щоб уникнути білоруського сценарію, то вони можуть стати моментом зміни "даху" під виглядом законності, зберігаючи при владі ті самі еліти. Якщо заміна Путіна виявиться нездійсненною – або сторони, що борються за владу, блокуватимуть одні одних, або до того моменту стане неможливо продовжувати війну, – то за колапсом може бути період некерованого хаосу, за якого лідерами стануть голови воєнізованих формувань на кшталт Євгенія Прігожина і Рамзана Кадирова.

3) Розпад: дальший розвиток ситуації може призвести або до справжньої зміни влади під керівництвом відомих лідерів опозиції, або до піднесення вкрай правих рухів, які набирають сили внаслідок військової риторики, результатом чого (щоправда, малоймовірним) може стати розпад Російської Федерації: "У держави з 85 суб'єктами та більш ніж 150 етнічними групами є великий потенціал для часткової фрагментації, і навряд чи вона відбудеться на основі впорядкованих переговорів між суб'єктами РФ –скоріше це буде просто розпад в умовах вакууму влади".

12:11 Велика Британія стане першою країною, що передасть Україні західні тяжкі танки, пише The Independent. Прем'єр-міністр Ріші Сунак схвалив план відправки до України 12 танків Challenger 2, перші чотири мають передати негайно. Очікується, що нині він про це офіційно повідомить Володимиру Зеленському.

11:57 Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця порівняв Росію з водоростями і заявив, що її демагогія шкодить усій Раді безпеки ООН. "Демагогія схожа на водорості й може створювати середовище ще більшої демагогії. Росія – це водорості Ради безпеки ООН. Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших в ООН", – написав Кислиця у Twitter.

11:35 Унаслідок вранішньої атаки на Київ пошкоджено 18 приватних будинків. На об'єктах критичної інфраструктури виникла пожежа – її локалізовано, повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба. Перед цим заступник керівника ОП Кирило Тимошенко інформував, що вибухи пролунали у селі Копилів неподалік Бучі.

11:18 Росія вранці атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії, пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат: "Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали". Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел: на жаль, у Збройних Силах України немає ефективних засобів для виявлення та знищення балістичних ракет.

Юрій Ігнат підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі, хоч невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їхній політ відстежується.

11:00 За спостереженнями воєнної розвідки України, Росія проводить підготовку до довготривалої війни. Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами. Намагання РФ залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу збройних сил РФ Гєрасімова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни.

10:33 Росіяни підняли у повітря 17 літаків Ту, з 12-ої години можна очікувати масштабних тривог через загрозу ракетних ударів – повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

10:16 Росіяни збільшили корабельне угруповання в Чорному морі до семи одиниць, серед яких один ракетоносій із вісьмома ракетами "Калібр" і два десантні кораблі, повідомляє Оперативне командування "Південь".

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшла з Новоросійської військово-морської бази. З огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, як Росія вважає, вона виявила. Малоймовірно, що розгортання означає підготовку до надзвичайних ударів крилатими ракетами морського базування. Малоймовірно, що флот готується до проведення десантно-штурмових операцій. ЧФ значною мірою залишається зацикленим на евентуальних загрозах з боку України і продовжує надавати пріоритет захисту своїх сил над наступальними або патрульними операціями.

09:55 Уранці в Києві пролунало кілька потужних вибухів, після чого включилася повітряна тривога. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про російську ракетну атаку на об'єкти інфраструктури в Дніпровському районі; у Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети, постраждалих немає.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 114 660 (+530) осіб, танків – 3104 (+6) од., бойових броньованих машин – 6173 (+6) од., артилерійських систем – 2090 (+4) од., РСЗВ – 437 (+0) од., засобів ППО – 219 (+1) од., літаків – 286 (+0) од., гелікоптерів – 276 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4846 (+13) од., спеціальної техніки – 186 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

90,8% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

80,8% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

67,8% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

39,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,0% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:14 У суботу вранці російські війська завдали ракетних ударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов: "Ранковий обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону. Небезпека авіаційних та ракетних ударів нікуди не зникла на всій території України. Закликаємо не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському напрямку також веде безуспішні наступальні дії. На Куп’янському та Лиманському не полишає спроб покращити тактичне положення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області; Попівка, Яструбщина, Студенок і Павлівка – Сумської; та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Невське і Червонопопівку Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам’янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільне Поле Донецької області; Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай та Малинівка Запорізької області. На Херсонському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон. Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області, проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року затримано та вивезено у невідомому напрямку 3 цивільних особи. Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, а також 2 інших важливих об’єкти противника.

08:11 У Києві зранку прогриміли вибухи, вони не пов'язані з військовими діями, пояснив начальник штабу – заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк: "Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та в області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що це буцімто початок наступу з півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з півночі наразі немає. Вибухи не пов'язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Якби була загроза, ви б почули сигнал тривоги".

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 13 січня міністерство оборони Росії повідомило, що російські війська ввечері 12 січня захопили Соледар.

• Початкове повідомлення міноборони (в якому не згадувалося про "групу Ваґнера") викликало значну реакцію в російському інформаційному просторі, змусивши міноборони опублікувати друге повідомлення, у якому згадувалося про "Ваґнера".

• Прігожин, ймовірно, прагне використати перемогу в Соледарі як інструмент торгу для підвищення свого авторитету в Росії.

• Можливо, Путін вживає заходів, щоб виростити кадри мілблогерів, лояльних до себе та російського міноборони, щоб підірвати зусилля Прігожина піднести себе.

• Високопоставлені українські чиновники продовжують прогнозувати активізацію українських і російських операцій навесні 2023 року та те, що наступ Росії з боку Білорусі залишається малоймовірним.

• Реакція російських чиновників на росіян, які втекли за кордон, ризикує ще більше розділити Кремль та ультранаціоналістичну провоєнну спільноту.

• Повідомляється, що президент Росії Путін наказав російським окупаційним чиновникам депортувати українських дітей до Росії за схемами медичного переміщення.

• Російські сили здійснили обмежені контратаки вздовж лінії Сватове–Кремінна, тоді як українські сили, як повідомляється, продовжували контрнаступальні операції поблизу Кремінної.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Соледара, Бахмута й Авдіївки.

• Українська розвідка повідомила, що російські війська прагнуть збільшити чисельність особового складу до двох мільйонів до невизначеної дати.

• Атаки українських партизанів продовжують відволікати російські ресурси від фронту до тилових районів на окупованих територіях.