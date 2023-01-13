Енергетики змінили графік вимкнень електроенергії на Прикарпатті.

На Івано-Франківщині графік вимкнення електроенергії на 13 січня змінився. Як повідомляє “Прикарапттяобленерго”, отримали повідомлення від диспетчера НЕК «Укренерго» про застосування ліміту з 02:00 до 07:00. Застосування нічного ліміту змінило години вимкнень і на день. Нічний ліміт відповідно до повідомлення – 228,9 МВт.

Денний дещо вищий ліміту попередньої доби і становить 297,89 МВт. Схема вимкнень залишається 4х4.

Орієнтовно:

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2,

– З 06:00 до 08:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

– з 04:00 до 06:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 1.3

-З 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

-З 06:00 до 08:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 1.4

– З 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена

– З 06:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

2 черга

Підчерга 2.1

– З 02:00 до 03:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

– З 03:00 до 04:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 2.2, 2.3

– З 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

– З 08:00 до 09:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 2.4

– З 02:00 до 04:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

– З 04:00 до 07:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

– з 07:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 3.3

– 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черга буде вимкнена

– З 02:00 до 04:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Підчерга 3.4

– З 03:00 до 04:00, 08:00 до 12:00, та з 16:00 до 20:00 – черга буде вимкнена

– З 02:00 до 03:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00

Довідатися до якої черги належить ваша адреса можна за посиланням: https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table