Британську пошту атакували кремлівські гакери.

Зловмисники застосували вірус-вимагач, проте британські ІТ-фахівці намагаються впоратися з проблемою без сплати викупу.

Королівська пошта Великої Британії (Royal Mail) зазнала атаки вірусу-вимагача. Вірус, через який британські поштовики вже кілька днів не можуть надсилати посилки та листи за кордон, розробили та застосовують пов'язані з Кремлем гакери. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Про масштабний кібернапад на найбільшу британську поштову службу стало відомо у середу, 11 січня. Повідомляється, що під час нападу постраждали комп'ютерні системи, які британська поштова служба використовує для обробки та відстеження відправлень за кордон. Вірус вразив програмне забезпечення у шести офісах Королівської пошти, зокрема у масштабному центрі обробки в Гітроу біля Лондона. Зараз Королівська пошта все ще просить користувачів не намагатися надсилати будь-що до інших країн, оскільки її комп'ютерні системи залишаються несправними.

Як повідомили ВВС джерела, близькі до слідства, під час нападу було застосовано програму-вимагач Lockbit. За даними компаній, що спеціалізуються на комп'ютерній безпеці, її розробили злочинні групи, пов'язані з Кремлем.

За неофіційною інформацією, гакери попросили викуп у розмірі кількох мільйонів фунтів. Проте джерела повідомили ВВС, що фахівці, які займаються розв'язанням цієї проблеми, мають способи повернути системи до роботи і без виплати.