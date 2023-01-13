324-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:21 Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова анонсувала винесення Україною на розгляд Генеральної Асамблеї резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації і закликала держави ООН підтримати її: "Право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі: ніхто більше не перебуває у безпеці. Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне - безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушується"

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10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російський оборонно-промисловий сектор з високою ймовірністю вдається до використання праці засуджених, намагаючись задовольнити виробничі потреби у воєнний час. У листопаді 2022 року Уралвагонзавод, найбільший російський виробник танків, повідомив місцевим ЗМІ, що після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань працевлаштує 250 ув'язнених (ФСИН). У Росії існує давня традиція використання праці ув'язнених, і з 2017 року примусова праця була відновлена як окреме кримінальне покарання. Маючи один з найвищих показників ув'язнення у світі, ФСИН здійснює нагляд за розгалуженою імперією з понад 400 тисяч ув'язнених і часто звинувачується у надзвичайній жорстокості та корупції. Ув'язнені є унікальним людським ресурсом, який російське керівництво може використовувати для підтримки "спеціальної військової операції", в той час як охочі добровольці далі в дефіциті. Праця засуджених, ймовірно, буде особливо затребувана виробниками відносно низькотехнологічних озброєнь, таких як Уралвагонзавод, які очевидно перебувають під сильним тиском з боку Москви щодо збільшення обсягів виробництва.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 114 130 (+740) осіб, танків – 3098 (+4) од., бойових броньованих машин – 6167 (+8) од., артилерійських систем – 2086 (+4) од., РСЗВ – 437 (+0) од., засобів ППО – 218 (+0) од., літаків – 286 (+1) од., гелікоптерів – 276 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4833 (+7) од., спеціальної техніки – 184 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

90,7% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

35,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

80,6% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

67,7% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

39,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,0% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:16 Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої, ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу, аші бійці відважно намагаються втримати оборону, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр: "Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області. В той же час противник завдав 5 ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі та росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Порохонь та Бачівськ Сумської області, а також Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб на Харківщині. На Куп’янськиому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Кислівка, Котлярівка, Колісниківка, Берестове, Богуславка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманськиому напрямку ворог обстріляв Греківку, Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Північне на Донеччині. На Авдіївському напрямку обстріляно Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка і Вільне Поле на Донеччині та Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж, загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу. У окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України. Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами «роснефть» та «електросталь» для особового складу одного із підрозділів загарбників, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області. Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. В той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «орлан-10». Українські підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу уразили 3 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, захопили Соледар 11 січня, але ця маленька перемога навряд чи передвіщає неминуче оточення Бахмута.

• Російський президент Путін, ймовірно, шукає цапів офірних у боротьбі російської оборонної промисловості з технічними та технологічними проблемами, а також зберігає нереалістичні очікування щодо здатності Росії швидко замінити втрати.

• Українська розвідка підтвердила, що вище російське військове керівництво готується до значних військових реформ у наступному році, хоча ISW продовжує оцінювати, що Росії буде важко швидко – якщо взагалі можливо – реалізувати заплановані реформи.

• За повідомленнями, російські та українські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжили наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька.

• Російські війська продовжували оборонні операції на східному (лівому) березі річки Дніпро.

• Російські чиновники та окупаційна влада, можливо, готуються до масової депортації громадян України з окупованих територій до РФ.

• Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що російські військкомати можуть підвищити призовний вік вже навесні цього циклу призову.

• Головнокомандувач Сухопутними військами РФ Олег Салюков (призначений одним з трьох "заступників" начальника Генштабу Валерія Герасимова на посаді командувача театром військових дій в Україні) прибув до Білорусі для контролю за ходом навчань з бойового злагодження спільного російсько-білоруського регіонального угруповання військ.