Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території.

Єреван закинув Москві невиконання її зобов’язань перед Вірменією.

 

 

Влада Вірменії повідомила Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) про те, що Єреван вважає недоцільним проведення в країні навчань організації. Про це повідомляє вірменський інформаційний портал News.am із покликом на слова прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Останній вважає за недоцільне проведення миротворчих навчань ОДКБ у Республіці Вірменія.

 

«Міністр оборони Вірменії письмово повідомив об'єднаний штаб ОДКБ про те, що ми не вважаємо за доцільне проведення подібних військових навчань на території Республіки Вірменія в ситуації, що склалася. Цього року такі військові навчання не відбудуться», — заявив прем'єр-міністр на пресконференції у Єревані у вівторок, 10 січня.

 

Пояснюючи, в чому полягає актуальна «ситуація», Пашинян закинув Росії невиконання її зобов’язань перед Вірменією.

 

«Після 44-денної війни 2020 року наша головна турбота, а також основний порядок денний з Російською Федерацією полягали в наступному: ми побоювалися, що Азербайджан здійснить аґресивні дії проти міжнародно визнаної території Республіки Вірменія. Це була основна тема наших контактів із Росією. На мою думку, ця розмова була дуже конкретною. В результаті цих розмов ми отримали офіційні запевнення в тому, що кордони Республіки Вірменія є червоною лінією як для наших союзників, так і для партнерів у сфері безпеки. Коли відбулися травневі події 2021 року на ділянці Сотк–Хознавар, вторгнення на суверенну територію Республіки Вірменія, ми, природно, очікували від наших партнерів конкретних дій. У відповідь на наші запити та звернення ми отримали зауваження, згідно з яким кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані. У зв'язку з цим виникла смислова суперечність. У такому разі, де проходить вже зазначена нами у міждержавних відносинах червона лінія?» – нарікав вірменський прем’єр.

 

Раніше міністерство оборони Росії повідомило, що на території Вірменії буде проведено спільне навчання миротворчих контингентів ОДКБ «Непорушне братство – 2023». У Москві поки що не прокоментувало свіжої заяви Пашиняна.

10.01.2023

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