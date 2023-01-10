Невдачею закінчився перший запуск ракети з британського космодрому.

Ракета мала вивести на орбіту дев'ять міні-супутників на користь різних компаній та держустанов

 

 

Каліфорнійська аерокосмічна компанія Virgin Orbit у вівторок, 10 січня, здійснила запуск на орбіту ракети LauncherOne системи повітряного старту. Проте вона не змогла вийти на орбіту. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на твіт самої компанії. Ракета мала вивести на орбіту дев'ять супутників. Це була спроба першого в історії Великої Британії запуску космічної ракети з її території.

 

Ракету було запущено з борту літака-носія. Літак вилетів з аеродрому Ньюкі-Корнуолл на південному заході Англії, на якому нині створено космопорт Spaceport Cornwall.

 

Двоступінчаста ракета завдовжки 21 м була випущена на висоті приблизно 11,5 тис. метрів з модифікованого літака Boeing 747 (під назвою Cosmic Girl) над Атлантикою, після чого на ній увімкнувся двигун. Проте після відділення першого ступеня ракета не змогла вийти на штатну орбіту з групою мінісупутників на борту.

 

«Виникла проблема, яка завадила нам досягти орбіти», – зазначається у повідомленні Virgin Orbit на офіційній сторінці у Twitter. Компанія повідомила, що «аномалія» завадила ракеті вийти на низьку навколоземну орбіту. Супутники, які несла ракета, були втрачені.

 

У рамках місії, що отримала назву Start Me Up, ракета мала вивести на орбіту дев'ять мінісупутників на користь різних компаній та держустанов, у тому числі британського міністерства оборони та Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

10.01.2023

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