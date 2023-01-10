321-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:41 Німеччина може передати Україні танки Leopard лише за умови координації своїх дій із партнерами, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц: "Німеччина не піде на це сама. Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками".

11:01 Оборонний секретар Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відбули переговори, під час котрих ішлося про допомогу Україні у протистоянні російській агресії. "Сторони обговорили поточні зусилля, спрямовані на підтримку України, зокрема шляхом виділення допомоги у галузі безпеки", – йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

10:33 Франція та Польща переконують Німеччину розблокувати до франко-німецького саміту 22 січня передачу Україні танків Leopard, повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела. Аби відправити ці танки до України, треба отримати дозвіл від країни-виробника, а саме німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann їх продукує. Одним з елементів тиску на Берлін з боку Парижа була заява президента Емманюеля Макрона про постачання французьких колісних танків. Таким чином Франція показала Німеччині, що табу на відправку західних танків в Україну порушено.

10:28 Під час обстрілу Краматорська росіяни влучили в автомобіль із людьми. Двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.

10:17 НЕК "Укренерго" з 10 січня знову повернулося до цілодобового доведення лімітів енергоспоживання обласним енергопостачальним компаніям, тоді як у перші новорічні дні вночі були відсутні обмеження. Збільшення обмежень пояснюють похолоданням і зростанням споживання промисловістю та бізнесом із початком робочого тижня.

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні чотири дні російські війська та сили "Ваґнера" здійснили тактичне просування до невеликого міста Соледар на Донбасі, ймовірно, вони контролюють більшу частину населеного пункту. Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною оперативною метою Росії. Соледарський напрямок, найімовірніше, є спробою Росії охопити Бахмут з півночі та порушити українські лінії комунікацій. Частина бойових дій зосереджена на входах до 200-кілометрових занедбаних тунелів соляних шахт, які проходять під районом. Обидві сторони, ймовірно, занепокоєні тим, що шахти можуть бути використані для проникнення в їхній тил. Незважаючи на посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи оточить місто найближчим часом, оскільки українські сили утримують стабільні оборонні рубежі в глибині та контролюють шляхи постачання.

09:53 У Вашингтоні розглядається питання щодо можливості включення до чергового пакета військової допомоги Україні бойових машин піхоти Stryker, повідомило Politico з посиланням на свої джерела. США можуть оголосити про цю нову партію озброєнь для Києва наприкінці наступного тижня – можливо, під час наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, яка має відбутися в Німеччині.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 112 470 (+710) осіб, танків – 3080 (+4) од., бойових броньованих машин – 6154 (+7) од., артилерійських систем – 2073 (+4) од., РСЗВ – 434 (+0) од., засобів ППО – 217 (+0) од., літаків – 285 (+0) од., гелікоптерів – 275 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+1) од., автомобільної техніки – 4817 (+8) од., спеціальної техніки – 183 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

90,3% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

35,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

80,3% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

67,3% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

39,0% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

22,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

30,9% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:55 Естонія має намір до кінця січня запропонувати правову базу щодо конфіскації та передачі Україні підсанкційних російських активів на 20 млн євро – ще до того, як Європейська комісія розробить угоду для всіх країн ЄС про те, як розпорядитися €300 млрд заблокованих резервів Центробанку РФ та замороженими активами російських фізичних осіб, які потрапили під санкції.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не припиняють завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них – Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона. Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 із них – з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні “Восточний” їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 2 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

07:17 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "Групи Ваґнера" Євгеній Прігожин продовжує використовувати рапорти про успіхи цієї групи в Соледарі для зміцнення її репутації як ефективної бойової сили.

• Російський президент Путін продовжує відкривати двері для подальшої інституціалізації корупції в Росії через внутрішні законодавчі маніпуляції.

• Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв, ймовірно, оцінив готовність російського інформаційного простору до цензури діячів, які вважаються проукраїнськими прихильниками, отримавши певне схвалення націоналістичної спільноти мілблогерів.

• Російські й українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове–Кремінна.

• Можливо, українські партизани завдають ударів по російських критичних наземних лініях комунікацій у тилових районах Луганської області.

• Російські війська проводили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та закріпилися в районі Соледара й Бахмута.

• Російські війська продовжували укріплювати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

• Російські війська продовжували зводити оборонні укріплення та перевозити військову техніку в Запорізькій області на тлі побоювань щодо можливого контрнаступу України в цьому районі.

• Російські та українські джерела вказували, що друга хвиля мобілізації може бути неминучою або вже триває.