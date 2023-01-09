Кавальчики символізму

Знаки і прикмети оточують нас перманентно. Іноді вони з’являються дуже доречно, а від деяких спалахів символізму шляки трафляють.

Довколоріздвяне тижня

Через кілька років українці, крім старого Нового року, матимуть і старе Різдво, а поки що 7 січня відбулося те, чого світ не бачив 337 років, – у Києво-Печерську лавру повернулися українська Церква й українська мова. Телебачення транслювало, як предстоятель Православної церкви України Епіфаній уперше провів Божественну літургію з нагоди Різдва Христового. Меншої уваги удостоїлися факти, дотичні до релігії, але загалом мирські, і включення з того світу.

Суха і геть не різдвяна прагматика вигулькнула у міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. За його словами, наступного тижня (традиційний термін «після свят» міністр ще вивчить) розпочне роботу державна міжвідомча комісія щодо використання Українською православною церквою Московського патріархату майна нижньої території Києво-Печерської лаври. Те, що російські попи з 2013 року, коли була укладена угода стосовно безстрокового користування Нижньою лаврою УПЦ МП, насхематозили на території Лаври на «десять год тюрми», – до ворожки не ходи, тому з висновками комісії ознайомитися буде дуже цікаво.

Трохи побавився символізмом президент Зеленський, коли саме 7 січня стало відомо про його указ №898/2022 від 28.12.2022, який призупиняє громадянство тринадцятьох священників УПЦ МП. Тепер цю «чортову дюжину» чекає депортація, а якщо все піде добре, то десь на Великдень Володимир Олександрович згадає про «число звіра» – і в бік Магадану можуть поїхати ще 666 служителів УПЦ МП.

А от ходи російських православних переповнені геть хворим символізмом. Настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло (насправді це Петро Дмитрович Лебідь, хоча нерідко того чоловіка кличуть Паша-мерседес і де-юре він досі таки настоятель Лаври) стояв під брамою храму, псуючи заробіток жебракам, виганяв журналістів і сипав прокльонами. А після Літургії Епіфанія вже ввечері представники УПЦ МП осквернили могилу покійного митрополита Володимира (Сабодана), що на території Лаври, спаливши на ній два білі клобуки. Такий вчинок сильно тхне сатанізмом, хоча на думку доктора філософських наук архімандрита Кирила Говоруна, спалення головних уборів служителів культу – «це локалізація культу вуду, коли через артефакти, що належать або символізують конкретних людей, цим людям хочуть у магічний засіб заподіяти зло». Архімандрит мав на увазі митрополитів Симеона й Олександра, які перейшли з УПЦ МП в ПЦУ, а правоохоронні органи, які відмінно відпрацювали в Лаврі вдень, вечірній шабаш просто мали на увазі. Проте свят ще вистачає, попи обов’язково ще відзначаться, і поліції та СБУ буде чим мастити собі голову.

Мілітарне тижня

Сприяє засвоєнню куті й борщу з вушками повідомлення, яке з’являється напередодні Святої вечері. У п’ятницю, 6 січня, Міністерство оборони опублікувало перелік озброєнь, які американці нададуть нам у рамках нового пакета допомоги, розмір якого становить 3,075 млрд доларів. В Україну поїдуть 50 броньованих машин піхоти Bradley, 100 бронетранспортерів M113, 55 захищених від мін машин MRAPs, 138 бронеавтомобілів HUMVEEs, 18 155-мм самохідних гаубиць, 500 протитанкових ракет TOW, ракети RIM-7 Sea Sparrow для ППО і ще багато інших необхідних для війни предметів.

Напередодні оприлюднення цієї інформації стало відомо про максимально плідну розмову президента Штатів з німецьким канцлером – і Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина передасть Україні бронемашини Marder та додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

А ще днем раніше Володимир Зеленський телефоном спілкувався зі своїм французьким колегою, й Емманюель Макрон пообіцяв, що Франція розширить військову допомогу та надішле Україні легкі колісні танки AMX-10 RC.

З таким інформаційним гарніром різдвяна вечеря заходила, як ніколи гарніше.

Конспірологічне тижня

Джавеліни і байрактари свого часу стали символами початку української перемоги, а з німецькою броньованою зброєю може вийти не така оптимістична історія. Почалася вона ще в грудні, коли німецький інформпростір трохи вибухнув відомостями про реалії бундесверу. Видання Spiegel отримало у своє розпорядження секретну доповідь міноборони Німеччини для Бундестагу, з якої стало відомо, що прийняті на озброєння Puma не витримують бойового застосування – всі 18 бойових машин піхоти вийшли з ладу під час військових навчань. Військові заявили, що більше не будуть замовляти Puma для бундесверу, а міністр оборони Крістіна Ламбрехт виключила Puma з програми участі Німеччини в розгортанні сил швидкого реагування НАТО (саме Німеччина очолить ці сили у поточному році) – і їх замінять на бронемашини Marder, які так потрібні ЗСУ.

А вже 4 січня військовий експерт Олег Жданов заявив, що Німеччина може не постачати Україні танки Leopard через їхню якість, бо буцім побоюється репутаційних втрат. «Капризулями» Жданов назвав і САУ Panzerhaubitze 2000 (так йому написали анонімні джерела), тому експерт зробив висновок – німці мнуться з бронетанковою допомогою українцям, бо тут їхнє «залізо» почне масово виходити з ладу, і тоді на весь світ німецький ВПК набереться стиду.

Особливо прикро, що тему буцім низької якості західної зброї і згадані «репутаційні втрати» почали активно експлуатувати російські пропагандисти. Тому говорити під час війни треба дуже акуратно навіть авторитетним експертам, та й зі секретними доповідями варто бути обережними.

Грузинське тижня

Двадцять років тому тоді молодий, амбітний і по всьому периметру позитивний Міхеіл Саакашвілі був символом всього прогресивного в його рідній Грузії, а на пострадянському просторі майбутнього президента іноді називали «витязем в шеварнадзевій шкурі». Потім був президентський період і окупація частини Грузії росіянами, еміграція, читання лекцій у Європі, керівне крісло в Одесі, бігання по київських дахах і врешті в’язниця у тій же рідній Грузії. Поворотів долі, злетів і падінь Саакашвілі вистачило б на кількох персонажів блокбастерів. Тепер до творення біографії політика, якому і так можуть поспівчувати найзапекліші вороги, долучився ще й радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, який повідомив, що Україна офіційно звернулася до Грузії з проханням віддати колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні. Подоляк чомусь упевнено пообіцяв грузинам: «Наша офіційна позиція – передати Саакашвілі нам на лікування. З боку Росії точно не буде військово-агресивних результатів».

Поки всі зацікавлені згадували, як колись президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на запитання, чи помилує вона своїм указом Саакашвілі, відреагувала фразою «відповідь буде дано, коли буде дана відповідь», відновлювали в пам’яті діагнози, які ставили ув’язненому (сухоти, деменція, отруєння арсеном), була опублікована стаття тимчасового повіреного України в Грузії Андрія Касьянова. З цього тексту стало відомо, що Київ просив Тбілісі повернути нам ракетні комплекси «Бук», які Україна надала Грузії під час війни з РФ у 2008-му. Крім того, Україна закликала кавказьких генацвале передати протитанкові комплекси Javelin, що надійшли зі США – американці не мали нічого проти та навіть пропонували грузинам новіші комплекси на заміну. Тбілісі Києву взаємністю не відповів, коли мова йшла про зброю, – тому не важко вгадати, яким буде результат закликів щодо Саакашвілі.