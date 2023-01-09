Львівська правозахисниця отримала Премію Улофа Пальме.

Заступниця голови львівського правозахисного центру «Жіночі перспективи» Марта Чумало стала лауреаткою цьогорічної Премії Улофа Пальме – щорічної шведської премії, що присуджується за видатні досягнення в правозахисній роботі. Марта Чумало стала першою українкою, яка здобула цю престижну нагороду.

На здобуття премії Марту Чумало номінувала партнерська організація зі Швеції Kvinna till Kvinna ("Жінка – жінці"), яка займається захистом прав жінок у зонах збройних конфліктів.

"Минулого місяця ми з колегами відвідали Швецію, виступали в їхньому парламенті, мали зустріч з міністром закордонних справ та представницями Sida (Шведської агенції з питань міжнародної співпраці та розвитку). Тоді ж я також мала зустріч зі сином Улофа Пальме — шведського політика та державного діяча, в пам'ять про якого й заснували цю премію. Він і повідомив мені, що я опинилася серед трьох лауреаток цьогорічної премії. Крім мене, її отримають також турецька правозахисниця Ерен Кескін та іранська журналістка Наргес Мохаммаді... Через війну до України зараз прикута особлива увага. Ось так "зійшлися зорі" – не думаю, що в інший час я могла б отримати цю премію. Як правило, феміністичний правозахисний рух залишається у тіні", – розповіла Марта Чумало виданню "Еспресо".

Як одна із засновниць Центру "Жіночі перспективи", Марта Чумало вже 25 років займається підтримкою жінок, що зазнали насильства. З 2014 року (особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му) вона бере активну участь у підвищенні обізнаності про наслідки війни та допомозі потерпілим. Зокрема активно лобіює ефективне провадження Стамбульської конвенції з метою підтримки потерпілих від сексуалізованого насильства на війні.

Нагорода складається з диплома та 100 тисяч доларів США. Цю суму розділять між трьома лауреатками.

Офіційна церемонія нагородження відбудеться 1 лютого у Стокгольмському концертному залі — в тому самому, де проводять нагородження Нобелівською премією.

Премію заснували у пам’ять про шведського дипломата та політика Улофа Пальме в лютому 1987 року. Цю нагороду свого часу отримували перший президент Чехії Вацлав Гавел, російська опозиційна журналістка Ганна Політковська, один із найвизначніших світових дипломатів та лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан, студенти Сараєво, миротворчі сили ООН і міжнародний антирасистський рух "Black Lieves Matter" ("Життя чорних важливі").