Оксана Линів стане першою диригенткою найпрестижнішого у світі оперного фестивалю.

Львів’янка Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування. Вона диригуватиме на відкритті фестивалю 2021 року, йдеться у повідомленні на її facebook-сторінці.

Фото www.facebook.com/Oksana-Lyniv-conductor

Те, що у Байройті вперше диригуватиме жінка, стало відомо ще на початку минулого сезону у 2019 році, проте її ім’я керівниця фестивалю, правнучка всесвітньо відомого композитора Катаріна Вагнер тримала в таємниці. Лише 21 вересня офіційно анонсували участь Оксани Линів.

Оксана Линів диригуватиме на відкритті фестивалю новою постановкою «Летючого Голландця».

Фото www.facebook.com/Oksana-Lyniv-conductor

«Не маю слів, щоби пояснити, що я зараз відчуваю, — це надзвичайно хвилююче та відповідально водночас! Таке запрошення є великою честю для мене!» — написала диригентка.

Інтерв'ю Оксани Линів для Z можете прочитати тут: "Музикою можна змінювати історію"