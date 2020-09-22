Оксана Линів стане першою диригенткою найпрестижнішого у світі оперного фестивалю.

 

Львів’янка Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування. Вона диригуватиме на відкритті фестивалю 2021 року, йдеться у повідомленні на її facebook-сторінці.

 

Фото www.facebook.com/Oksana-Lyniv-conductor

 

Те, що у Байройті вперше диригуватиме жінка, стало відомо ще на початку минулого сезону у 2019 році, проте її ім’я керівниця фестивалю, правнучка всесвітньо відомого композитора Катаріна Вагнер тримала в таємниці. Лише 21 вересня офіційно анонсували участь Оксани Линів.

 

Оксана Линів диригуватиме на відкритті фестивалю новою постановкою «Летючого Голландця».

 

Фото www.facebook.com/Oksana-Lyniv-conductor

 

«Не маю слів, щоби пояснити, що я зараз відчуваю, — це надзвичайно хвилююче та відповідально водночас! Таке запрошення є великою честю для мене!» — написала диригентка.

Інтерв'ю Оксани Линів для Z можете прочитати тут: "Музикою можна змінювати історію"

 

Для довідки.

 

Оксана Линів родом з Бродів, що на Львівщині. Випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Оксана Линів головна диригентка Опери та філармонійного оркестру в австрійському Ґраці, засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

 

Байройтський фестиваль – щорічний оперний фестиваль, на якому представлені вистави опер німецького композитора Ріхарда Вагнера. Він був заснований самим Вагнером у 1876 році. Після його смерті фестиваль проводять під керівництвом родини композитора у театрі, який спеціально для нього спроектували та побудували. У 2020 році фестивалю не проводили через пандемію коронавірусу.

 

22.09.2020

До теми

Метаморфози «Контрастів»
Богдан Сегін
В умовах пандемії форматних метаморфозів зазнав XXVI Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», концепція якого незмінна: представлення сучасної української музики у контексті світової та розкриття різноманітних сучасних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій.
22.09.20 | | Штука
Хто першим отримає вакцину проти COVID-19?
Поки пандемія триває, мільйони людей, зокрема медики, літні люди та люди з супутніми захворюваннями, наражаються на смертельну небезпеку. Тож кого із них потрібно вакцинувати першими?
21.09.20 | | Наука
Львів з іншого погляду
Іван Городиський
У відповідь Юрію Винничуку: хочемо ми цього чи ні, але іноземні автори книг, у яких йдеться про історію Львова чи України, черпають думки та факти із джерел, які є для них доступні.
21.09.20 | | Дискурси
Оксана Линів  відкриє Байройт-2021
Честь відкривати Ваґнерівський фестиваль у 2021 році прем’єрою «Летючого Голландця» отримала відома українська диригентка Оксана Линів, яка стане першою жінкою-диригентом в 145-літній історії Байройтського театру.
20.09.20 | | Штука
На шляху ковідоносному
Юрій Андрухович
Обираючи собі таку владу минулого року, ці люди ризикувати власним здоров’ям не збирались. Тим болючішою для них виявиться наша дійсність.
18.09.20 | | Дискурси
Філософія сміху
Чимало людей вважають філософію кумедною. Але й гумор має в собі щось філософське. Філософ Матіас Маркус розмірковує, як виникає гарний жарт.
18.09.20 | | Наука
Чи потрібен повторний локдавн?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Друга хвиля коронавірусу змушує відновлювати карантинні обмеження. Чи не завдасть це більшої шкоди суспільству, ніж сама пандемія? Науковці аналізують коронадосвід
18.09.20 | | У світі
Все, що треба знати про вакцини проти COVID-19
Олександр КУХАРЧУК
Які тепер світ має перспективи отримати ефективну вакцину? І чи варто взагалі її чекати? 
18.09.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.