Оксана Линів стане першою диригенткою найпрестижнішого у світі оперного фестивалю.

Львів’янка Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування. Вона диригуватиме на відкритті фестивалю 2021 року, йдеться у повідомленні на її facebook-сторінці.
Фото www.facebook.com/Oksana-Lyniv-conductor
Те, що у Байройті вперше диригуватиме жінка, стало відомо ще на початку минулого сезону у 2019 році, проте її ім’я керівниця фестивалю, правнучка всесвітньо відомого композитора Катаріна Вагнер тримала в таємниці. Лише 21 вересня офіційно анонсували участь Оксани Линів.
Оксана Линів диригуватиме на відкритті фестивалю новою постановкою «Летючого Голландця».
Фото www.facebook.com/Oksana-Lyniv-conductor
«Не маю слів, щоби пояснити, що я зараз відчуваю, — це надзвичайно хвилююче та відповідально водночас! Таке запрошення є великою честю для мене!» — написала диригентка.
Інтерв'ю Оксани Линів для Z можете прочитати тут: "Музикою можна змінювати історію"
Для довідки.
Оксана Линів родом з Бродів, що на Львівщині. Випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Оксана Линів — головна диригентка Опери та філармонійного оркестру в австрійському Ґраці, засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.
Байройтський фестиваль – щорічний оперний фестиваль, на якому представлені вистави опер німецького композитора Ріхарда Вагнера. Він був заснований самим Вагнером у 1876 році. Після його смерті фестиваль проводять під керівництвом родини композитора у театрі, який спеціально для нього спроектували та побудували. У 2020 році фестивалю не проводили через пандемію коронавірусу.
22.09.2020