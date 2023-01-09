320-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:41 У районі Бахмута та Соледара зникло двоє волонтерів із Великої Британії – Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Як повідомляє поліція, 6 січня вранці британці виїхали із Краматорська в Соледар, і зв’язок із ними втратився.

14:20 Папа Римський Франциск, зустрічаючись із дипломатичним корпусом, акредитованим при Святому Престолі, звернувся із черговим закликом зупинити війну в Україні, засудивши бомбардування цивільної інфраструктури. "Сьогодні триває третя світова війна глобалізованого світу, де конфлікти відбуваються безпосередньо на деяких теренах планети, але по суті вони залучають всіх. Найближчим і найсвіжішим прикладом є війна в Україні, що тягне за собою смерть і знищення; з атаками на цивільну інфраструктуру, що призводять до втрати життя не тільки від боєприпасів і насильства, але й через голод і холод... Не можу не поновити сьогодні мій заклик негайно покласти край цьому безглуздому конфліктові, наслідки якого відбиваються на цілих регіонах, також і за межами Європи, через вплив, який він має у енергетичній сфері, в царині продовольчого виробництва, насамперед, у Африці та на Близькому Сході", – сказав Папа. Франциск виступає за реформування системи світової безпеки, "яка потребує глибокого переосмислення, щоби могти належно відповідати на виклики нашого часу", повідомляє "Радіо Ватикану".

Посол України Андрій Юраш із дружиною вітаються з Папою Франциском

13:58 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ передбачає, що Росія мобілізує на війну нові людські та збройні ресурси. "Вони вже мобілізували 200 000 додаткових військ. Крім того, ми знаємо, що вони можуть отримати багато нового матеріалу. І, можливо, найголовніше – немає жодних ознак того, що амбіції Росії змінилися. Недооцінювати Росію небезпечно", – сказав Столтенберґ на безпековій конференції в Салені (Швеція). Генсек НАТО наголосив, що недооцінка Росії може призвести до "значних наслідків для безпеки Північного регіону". З його слів, найшвидший спосіб досягнути мирного сценарію – це підтримати Україну. "Зброя насправді – шлях до миру", – цитує Столтенберґа "Голос Америки".

13:30 Росіяни завдали удару по ринку в селищі Шевченкове на Харківщині. Згідно з попередньою інформацією, по Слобожанщині вдарили із ЗРК С-300. Загинуло двоє людей – жінки віком 50 та 60 років. Ще п'ятеро осіб отримали поранення, у тім числі дитина.

13:19 За підсумками грудня, першого місяця ембарго ЄС і введеної країнами G7 "стелі цін", середня ціна російського сорту Urals опустилася до $50,5 за барель, як випливає зі звіту російського мінфіну. За місяць ця марка нафти подешевшала на $16 (чи на 24%). У результаті ціна Urals відкотилася до рівня грудня 2020 року, а дисконт порівняно з нафтою Brent збільшився майже до 40%. Поточні ціни Urals на $20 нижче, ніж закладено в бюджеті РФ. Компенсувати провал ціни обсягами також не вдається. За підсумками грудня морський експорт нафти з Росії скоротився приблизно на 20%.

12:33 В окупованому росіянами Мелітополі знищили два склади боєприпасів на території підприємств "Гідромаш" і "Мелітопольський компресор". "Таких потужних вибухів не було з 24 лютого. Детонація тривала до 6-ої ранку", – повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемаратону.

12:18 Україна просила Грузію передати Збройним Силам комплекси "Бук", які офіційний Київ надав грузинам під час війни 2008 року. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов у статті для "Європейської правди". "Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну", – розповів він. Також запит України включав і передані Грузії американські протитанкові комплекси Javelin. Втім уряд Грузії "категорично відмовився надавати військову допомогу". Водночас Касьянов виступив проти того, аби війна використовувалась у внутрішньополітичних суперечках у Грузії та відкинув звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.

11:50 Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олексій Сирський запевнив, що місто Соледар продовжує перебувати під контролем Збройних Сил України. "Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", – сказав Сирський, згідно з повідомленням Military Media Center. Напередодні генерал-полковник об‘їхав позиції української оборони у районі Бахмута та Соледара; командування посилило напрямки перекиданням додаткових підрозділів.

11:38 Суд у Мінську засудив до 13 років колонії суворого режиму "рейкового партизана". Вночі на 25 березня на перегоні Новосади–Борисов він підпалив релейну шафу, аби завадити руху військових ешелонів Росії. Чоловікові інкримінували тероризм, зберігання зброї та вибухівки, публічне приниження Лукашенка, умисне пошкодження транспортного обладнання, повідомляє "Беларускі Гаюн".

11:11 Станом на 11:00 споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня. У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 04:00 до 24:00, перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень, повідомили в Укренерго. Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни.

10:11 Ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йова Смакоуза визнали винним у розпалюванні релігійної ворожнечі – він отримав 8,5 тис. грн штрафу. Про це повідомляє Zaxid.net, покликаючись на рішення суду. Смакоуз із анонімного акаунту поширив на сторінці в Facebook допис, який, згідно з висновком судово-лінгвістичної експертизи, містить ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Під час слідства ректор уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Священнослужитель визнав себе винним та погодився на обумовлене сторонами покарання.

09:54 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Принаймні з червня 2022 року повітряно-космічні сили Росії майже напевно використовували Су-57 для виконання завдань проти України. Су-57 – це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку. Ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією Росії та запуском ракет класу «повітря-земля» або «повітря-повітря» великої дальності в Україну. На останніх комерційно доступних зображеннях видно п’ять Су-57, припаркованих на Ахтубінській авіабазі, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки були задіяні в операціях проти України. Росія, найімовірніше, намагатиметься уникнути репутаційних втрат, зниження експортних перспектив та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 над Україною. Це свідчить про те, що Росія при використанні у війні своїх військово-повітряних сил продовжує уникати ризику. Проаналізувавши супутниковий знімок міністерства оборони США, датований 25 грудня 2022 року, виявлено п’ять багатоцільових літаків Су-57 на аеродромі в Ахтубінську в Росії.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 111 760 (+590) осіб,

танків – 3080 (+11) од.,

бойових броньованих машин – 6147 (+17) од.,

артилерійських систем – 2069 (+4) од.,

РСЗВ – 434 (3) од.,

засобів ППО – 217 (+0) од.,

літаків – 285 (+0) од.,

гелікоптерів – 275 (+3) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7) од.,

крилатих ракет – 723 (+0) од.

кораблів /катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки – 4809 (+8) од.,

спеціальної техніки – 183 (+0) од.

Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

90,1% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

35,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

80,2% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

67,2% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

39,0% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

22,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

30,9% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Галаганівка і Грем’яч Чернігівської області; Кореньок, Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка і Миропілля на Сумщині, а також Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічної, Першотравневого, Іванівки і Крохмального на Харківщині та Стельмахівки і М’ясожарівки Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку ворожі обстріли фіксувалися біля Дорожнянки, Чарівного, Білогір’я, Малих Щербаків, Степового і Кам’янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Знову під вогонь з російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон. За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки білорусь із російської федерації знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці. Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сімнадцять ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. В той же час наші воїни збили три гелікоптери противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10". Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад паливно-мастильних матеріалів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив 8 січня, що Росія планує розпочати власне виробництво безпілотників іранського виробництва.

• Російські війська 8 січня продовжили контратаки для повернення втрачених позицій на лінії Сватове–Кремінна. 8 січня голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що російські війська перекинули кілька батальйонів з району Бахмута в район Кремінної.

• Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий 8 січня заявив, що російські війська не контролюють Соледар, а інші офіційні українські джерела повідомили, що українські війська захопили російські позиції під Бахмутом. Відомі російські мілблогери висловили різні думки щодо можливостей російського оточення Бахмута.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на західних околицях Донецька.

• Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 7 січня заявив, що в Україну перекинуто 300 бійців чеченського ОМОНу "Ахмат-1".

• Українські чиновники повідомили, що російські війська застосували запалювальні боєприпаси для ударів по цивільній інфраструктурі в місті Херсон в ніч із 7 на 8 січня.

• Російські війська продовжують посилювати фільтраційні заходи для виявлення партизанів на окупованих територіях. Російська окупаційна влада заявила, що українські партизани вчинили, ймовірно, диверсію, замінувавши газопровід у Луганській області 8 січня.

• 8 січня російська окупаційна влада активізувала роботу з паспортизації окупованих територій.