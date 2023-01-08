319-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:40 Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він від початку був скептичний щодо місії ООН, котра мала розслідувати трагедію в Оленівці. Днями генсекретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив цю місію. "Зазначу, що я з самого початку виступив скептиком місії. По-перше, я проаналізував склад і показав, що всі три людини мають дуже позитивне відношення до РФ. Це вже неприпустимо. По-друге, я казав: "А як ви хочете туди доїхати, РФ дає на це дозвіл?" Ні, не дає"... Україна публічно казала, що ми готові сприяти, створити всі умови, приїжджайте. Але вкотре, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони", - обурився Лубінець.

14:22 Фінляндія готова надати Україні бойові танки Leopard 2, якщо решта країн Євросоюзу приєднуватиметься до такої програми, заявив голова парламентського оборонного комітету Антті Хакканен.

13:34 На сході України російські війська сконцентрували чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр: "На сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні. Зараз дуже важко у Соледарі".

13:11 Вартість житла в анексованому Криму в 2022 році впала після декількох років стабільного зростання цін на нерухомість, росіяни відмовляються від придбання помешкань через близькість півострова до фронту, пересічно ціна на нерухомість за рік впала на 10%, оцінює цифрова платформа Restate. При цьому з травня до грудня ціни знизилися сильніше – майже на 30%.

12:48 Ні Збройні Сили України, ні російські окупанти повноцінно не контролюють Кінбурнську косу і острови на Дніпрі в Херсонській області, саме на цих територіях проходить лінія фронту на півдні держави, проінформувала голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону: "Ситуація досить складна. Знову ж таки, і погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Також це пов'язано з Кінбурнськой косою. Бо продовжується там присутність ворога, тривають атаки на протилежний берег. Також з островами ще триває бойова робота і контролю абсолютного не має жодна зі сторін".

11:15 Станом на 11:00 8 грудня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею, тому для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень, повідомили в Укренерго. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

10:33 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх тижнів Росія посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо між містами Василівка й Оріхів. Росія утримує великі сили в цьому секторі. Те, як Росія працює над вдосконаленням оборони, свідчить про те, що її командування, найімовірніше, занепокоєне потенціалом великих українських наступальних дій у двох секторах: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі. Великий український прорив на Запоріжжі серйозно би підважив російський "сухопутний міст", що з'єднує Ростовську область Росії з Кримом; успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету "звільнити" Донбас. Вирішення питання про те, якій з цих загроз надати пріоритет у протидії, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників.

09:54 Президент України Володимир Зеленський назвав історичним днем для духовної незалежності України проведення різдвяного богослужіння українською автокефальною Церквою у Києво-Печерській лаврі і запевнив, що Лавра більше не буде чужою. "Я був радий бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у лаврі прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у суботу.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 111 170 (+430) осіб, танків – 3069 (+3) од., бойових броньованих машин – 6130 (+5) од., артилерійських систем – 2062 (+3) од., РСЗВ – 431 (05) од., засобів ППО – 217 (+2) од., літаків – 285 (+0) од., гелікоптерів – 272 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4798 (+1) од., спеціальної техніки – 182 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

89,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

35,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

80,0% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

67,0% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

38,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

30,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Для поповнення втрат та підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси. Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий “режим припинення вогню”, протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів. Серед них – Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині. Зазнаючи великих втрат, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському окупанти обороняються. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БПЛА біля Олександрівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляно райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області. На Бахмутському напрямку під вороже вогневе ураження потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляні Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів. На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. В той же час було збито 3 розвідувальних БпЛА окупантів типу “Орлан-10”. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавні успіхи Росії в Соледарі не означають неминучого російського оточення Бахмута.

• Росія продовжує використовувати релігію як зброю, щоб увічнити багаторічні інформаційні операції та дискредитувати Україну.

• Повідомляється, що російські війська продовжують виснажувати свій ракетний арсенал і запаси безпілотників іранського виробництва, але, найімовірніше, найближчим часом продовжуватимуть масштабно загрожувати українській інфраструктурі.

• Російські та українські війська продовжували наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.

• Російські війська досягли незначного підтвердженого прогресу в Соледарі на тлі продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та вздовж західних околиць міста Донецьк.

• Російські війська продовжують докладати зусиль для встановлення подальшого контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

• Українські та європейські офіційні особи продовжують попереджати, що Росія готується до неминучої другої хвилі мобілізації.

• Російська окупаційна влада продовжує вивозити українських дітей на територію РФ під виглядом медичного оздоровлення.