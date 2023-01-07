318-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:57 Сполучені Штати Америки оголосили про нову військову допомогу на 2,85 мільярда доларів. До пакета, зокрема, ввійшли: 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 боєприпасів до гармати калібру 25 мм; 100 бронетранспортерів M113; 55 мінозахищених транспортних засобів (MRAP); 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV); 18 155-міліметрових самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення боєприпасами; 70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм; 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів; 1200 155-мм снарядів дистанційного мінування протитанковими мінами (RAAM); 36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів до них; 10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм; додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS; ракети ППО RIM-7; 4000 авіаційних ракет Zuni; приблизно 2000 протитанкових ракет; снайперські гвинтівки, кулемети та боєприпаси до гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні міни Claymore; прилади нічного бачення й оптика; запчастини та інше польове обладнання.

10:39 Митрополит Київський Епіфаній проводить Різдвяну літургію у Києво-Печерській лаврі. "Славимо Різдво Господа нашого Ісуса Христа в історичних обставинах в історичному місці історичною подією. Бог у час важких випробувань сподобив нас великим даром: вперше в головному соборному храмі Успенської Києво-Печерської лаври лунає українська молитва", – прокоментував Епіфаній.

10:13 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У час православного Різдва бойові дії продовжуються на звичайному рівні. Одним із найбільш запеклих секторів залишається район навколо міста Кремінна в Луганській області. Протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста. Оскільки хвойний ліс забезпечує певне прикриття від повітряного спостереження навіть взимку, обидві сторони, найімовірніше, мають труднощі з точним коригуванням артилерійського вогню. Як це характерно для операцій у лісі, бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти в пішому порядку, часто на коротких дистанціях. Російське командування, найімовірніше, розглядає тиск навколо Кремінної як загрозу правому флангу свого бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 110 740 (+490) осіб, танків – 3066 (+2) од., бойових броньованих машин – 6124 (+16) од., артилерійських систем – 2062 (+3) од., РСЗВ – 431 (05) од., засобів ППО – 217 (+2) од., літаків – 285 (+0) од., гелікоптерів – 272 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4798 (+1) од., спеціальної техніки – 182 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

89,7% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

80,0% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

66,9% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

38,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

30,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Бочкове, Комісарове, Красне, Зелене, Амбарне, Бугруватка, Гатище та Одрадне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках обстріляно райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це Яковлівка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Кам’янка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв Времівку, Велику Новосілку, Вугледар та Парасковіївку на Донеччині. На Запорізькому напрямку від вогню окупантів постраждали райони 23 населених пунктів. Серед них – Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, уражено цивільну інфраструктуру Чорнобаївки, Антонівки, Берислава, Золотої Балки та Херсона, є постраждалі серед мирних жителів. Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти. Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями. Через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в Бєлгородській області до рекрутингової кампанії залучили місцеву поліцію. Службовці обходять квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби. Українська авіація протягом минулої доби завдала 1 удару по району зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів паливно-мастильних матеріалів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські офіційні особи та мілблогери практично не відреагували на заяву США про нову військову допомогу Україні на понад 3,75 мільярда доларів.

• Російські офіційні особи та мілблогери продовжували негативно реагувати на оголошення 5 січня президента Росії Путіна про припинення вогню, і військові дії в Україні тривали 6 січня.

• Окремі жорстко налаштовані елементи російського інформаційного простору скористалися заявою Путіна для просування наративу про те, що він є захисником релігійних цінностей.

• Відомі російські мілблогери продовжують використовувати свої платформи, щоб виступати за викорінення української культурної та етнічної ідентичності.

• Російські та українські війська продовжували наступальні операції поблизу Кремінної та Сватового.

• Російські джерела стверджують, що російські війська досягли успіхів у Соледарі, російські наступальні операції тривають навколо Бахмута та в районі Авдіївки-Донецька.

• Російська влада і військові лідери продовжують стикатися з негативною реакцією за свої дії у відповідь на український удар 31 грудня по російській базі в Макіївці, Донецька область. Російські війська та окупаційна влада продовжують переслідувати українських дітей з метою посилення соціального контролю на окупованих територіях.