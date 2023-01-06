317-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:17 Лише 10% українців вірять, що між політичним та військовим керівництвом існує серйозний конфлікт, частка таких респондентів з вересня до грудня знизилася майже у півтора: раза з 14% до 10%

12:00 Є інформація, що на Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях, повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук і закликала українських громадян бути обережними та за можливості утриматися від відвідування місць із великим скупченням людей.

11:22 Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях і повідомила, що виявила листівки заборонених проросійських партій, російські триколори та колишні склади окупантів.

11:05 Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00, перевищення яких до застосування аварійних обмежень, повідомили в "Укренерго". Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

10:59 Час табу щодо зброї для України минув, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022. Вже перший тиждень 2023 доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея «Patriot», боєприпаси і багато чого іншого", – привітав Кулеба. Голова МЗС додав, що ми "вступаємо у вирішальну фазу". "Мета може бути лише одна – перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі", – прокоментував міністр.

10:42 Президент США Джо Байден заявив на засіданні свого кабінету, що війна в Україні перебуває критичній точці, і США мають зробити усе, аби допомогти українцям протистояти російській агресії. Байден також привітав домовленості, яких йому вдалося досягнути у ході переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Так, Вашінґтон анонсував постачання до України БМП "Бредлі", а Берлін – БМП "Мардер"; також Німеччина готова надати Україні додаткову батарею системи ППО Patriot.

10:01 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

31 грудня 2022 року збройні формування «ЛНР» і «ДНР» були офіційно введені до складу збройних сил Росії. Президент Путін під час візиту до Ростова-на-Дону вручив цим формуванням бойові прапори. Росія стверджує, що «ЛНР» і «ДНР» є невід’ємними частинами Російської Федерації після призначених референдумів про приєднання у вересні 2022 року. Однак приховано вона контролює обидві з 2014 року, створивши 1-й армійський корпус «ДНР» і 2-й армійський корпус «ЛНР» і підтримавши їх російськими військовими. Статус та ідентичність ДНР і ЛНР, ймовірно, залишаються суперечливими в російській системі. Ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території значно обтяжували російські фінанси. Тепер, коли Кремль відкрито зобов’язався їх підтримувати, вони, ймовірно, стануть великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для Росії, які сягатимуть далеко за межі поточної фази конфлікту.

09:55 Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони "Patriot" у США, передає СNN.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 110 250 (+530) осіб, танків – 3064 (+23) од., бойових броньованих машин – 6124 (+16) од., артилерійських систем – 2059 (+8) од., РСЗВ – 431 (+5) од., засобів ППО – 215 (+0) од., літаків – 285 (+1) од., гелікоптерів – 272 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4797 (+38) од., спеціальної техніки – 182 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

89,7% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

80,0% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

66,8% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

38,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

30,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі. Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області. На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник обстріляв Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогневе ураження потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка. У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей. За наявною інформацією, з 1 січня, у місті Донецьк, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік. У звʼязку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони, у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку. Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також, протягом доби, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Оголошення президента Росії Володимира Путіна про 36-годинне припинення вогню з нагоди святкування російського православного Різдва є інформаційною операцією, спрямованою на шкоду репутації України.

• Формулювання Путіним припинення вогню на релігійному ґрунті посилює ще одну російську інформаційну операцію, яка неправдиво виставляє Україну пригнічувачем релігійних груп і позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віри.

• Путін не змінив своїх фундаментальних максималістських цілей в Україні.

• Фінансист «Ваґнера» Євгєній Прігожин стверджував, що ув’язнені, які добровільно пішли в «Групу Ваґнера» в Україні, отримали помилування, ймовірно, для того, щоб посилити свій вплив і політичну владу, посилити вербування в’язнів у «Групу Ваґнера» та заспокоїти злочинців в погонах «Групи Ваґнера».

• Російські сили продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна, і російські сили стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні операції в цьому районі.

• Повідомляється, що українські сили провели успішну контратаку, а російські сили продовжували наступальні операції навколо Бахмута та на захід від міста Донецьк.

• Російські війська продовжували діяти диверсійно-розвідувальними групами на Дніпрі та зміцнювати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

• Російські мілблогери заявили про нещодавні успіхи Росії у Запорізькій області для, ймовірно, відволікання увагу від повільного російського наступу навколо Бахмута, що може наближатися до апогею.

• Ймовірно, мобілізовані російські військовослужбовці продовжують становити величезну частину втрат російських військових в Україні.