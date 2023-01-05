316-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:39 Росія атакувала енергетичне підприємство ДТЕК Енерго. Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Сама атака, як повідомили у компанії, відбулася у середу.

16:16 У Харкові обвинувачена у коригуванні вогню по критичній інфраструктурі та передачі спецслужбам Росії координат дислокації ЗСУ вийшла із СІЗО під заставу у понад 496 тис. грн., повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Прокурором подано апеляцію, щоб їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. В СБУ повідомляли, що оперативники встановили, що 29-річна українка прибула до Харківської області з тимчасово-окупованої території України. За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України. Зокрема вона передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок ракетних обстрілів скоригованих інформаторкою є загиблі та поранені.

14:51 Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за 35 тисяч доларів хотів урятувати підлеглого від тюрми. "Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна", – поінформували у спецслужбі. Посадовця затримали в адміністративній будівлі ОДА під час передачі ним отриманих грошей (авансу 27 тис. дол.) своєму водію.

14:25 Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі: нині завершила роботу комісія, яка займалася передачею цих головних храмів святині від УПЦ МП, повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко. Вчора у ПЦУ повідомили, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня проведе Різдвяну Службу Божу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

13:56 Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, повідомив він: «Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками - як розвідувальними, так і ударними». У засіданні взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

13:15 Новий пакет військової допомоги, переданої Німеччиною Україні, включає, зокрема, снаряди, машини, безпілотники, випливає з оновленого 5 січня списку на сайті Федерального уряду:

20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах з ракетами,

30 систем виявлення дронів,

8 безпілотників-розвідників (загалом 26);

7 гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки,

63 пікапи (раніше було передано 80),

2 броньовані евакуаційні машини (загалом їх передано вже 15),

додаток до 12 тягач цистерна-транспортер М1070 «Ошкош»,

27 антидронових датчиків і глушилок (раніше Україна отримала 28),

7 машин для прикордонної служби (загалом їх тепер 85),

12 великотоннажних причепів.

17 вантажівок 8х8 (загалом їх 35),

21 генератор (раніше було 195),

32 мобільні системи опалення (раніше 116),

машина швидкої допомоги (разом їх уже 36),

36,4 тисяч вовняних ковдр.

Найближчим часом плануються поставки майже ста розвідувальних дронів. Переважна більшість доставленого надходить не із запасів Бундесверу, а промисловості.

12:54 Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час нинішньої телефонної розмови з Путіним заявив, що його заклики до миру та переговорів мають бути підтримані одностороннім припинення вогню та баченням справедливого рішення, повідомила пресслужба президента Туреччини. У свою чергу пресслужба президента РФ написала, що "Путін знову підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу - за умови виконання київською владою відомих і неодноразово озвучуваних вимог та врахування нових територіальних реалій".

12:25 Кількість українців, які виїхали до країн Європи після початку російського вторгнення, сягла 7,92 млн осіб. Про це йдеться у даних, котрі щотижня оновлює Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Загалом після 24 лютого із України до європейських країн виїхало 17,14 мільйона осіб, повернулося – 9,18 мільйона людей.

11:58 Міністерство економіки попередньо оцінює падіння ВВП України за 2022 рік на рівні 30,4% (±2%). Попри все, це є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами. "Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала РФ, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році", – прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

11:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

27 грудня 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія передислокувала важкі бомбардувальники Ту-95МС і середні бомбардувальники Ту-22М3 дальньої авіації на Далекий Схід Росії. 5 та 26 грудня 2022 року авіабаза дальньої авіації Енгельс була обстріляна, кілька літаків пошкоджено. Росія, ймовірно, відповіла на ці інциденти загальним розосередженням літаків дальньої авіації, головним чином на аеродроми, розташовані далі від України. Дальня авіація все ще зможе обстрілювати Україну крилатими ракетами повітряного запуску, оскільки ця зброя, на додаток до дальності польоту бомбардувальників, має радіус дії 5000 км. Однак польоти з місць розосередження призведуть до додаткового навантаження на технічне обслуговування та ще більше скоротять обмежені льотні години, доступні на цих застарілих літаках.

11:06 Бахмут зруйновано на 60%, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Ворога відкинуто на свої попередні позиції, тобто за межі міста… Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60% є зруйноване. І йдуть постійні обстріли", – поінформував Кириленко.

10:44 Росія готується до загострення ситуації в лютому, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. "Вони готуються до загострення. Зараз людина на прізвище Козак (йдеться про Дмітрія Козака, заступника голови адміністрації президента РФ, – Ред.) активізувався. Проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод a la "Мінськ-3". Звичайно, ми на це не підемо. Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання", – сказав Данілов в етері національного телемаратону.

10:10 Служба безпеки України затримала на Львівщині російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України – інженера з державного підприємства, розташованого на Сході України. "Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС. Також, прикриваючись «відрядженням», агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари. На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний «звіт» для ФСБ. Наступна його «поїздка» була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури", – поінформували в СБУ.

09:55 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 109 720 (+810) осіб, танків – 3038 (+2) од., бойових броньованих машин – 6108 (+2) од., артилерійських систем – 2051 (+12) од., РСЗВ – 426 (+2) од., засобів ППО – 215 (+0) од., літаків – 284 (+1) од., гелікоптерів – 271 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4759 (+14) од., спеціальної техніки – 182 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

89,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

35,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

79,3% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

66,6% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

38,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

22,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

30,4% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення. Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Кам’янська Слобода Чернігівської області; Кустине, Майське і Павлівка на Сумщині та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них –Іванівка, Куп’янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 40 населених пунктів. Зокрема це Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворожий вогонь зафіксовано біля населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу зазнали райони понад 45 населених пунктів. Від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпільське, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Херсон, Новосілка, Тягинка і Садове. Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле російської федерації. Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків російської федерації. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. За попередню добу, на східному напрямку, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження 3 пунктів управління, 4 районів зосередження живої сили і військової техніки та 2 складів боєприпасів ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський інформаційний простір продовжує використовувати офіційну реакцію на удар українських ПТРК "HIMARS" по російській базі в Макіївці для критики ендемічних проблем у російському військовому апараті та його неготовності до усунення системних провали.

• Продовження створення російських частин з використанням виключно мобілізованих призовників не призведе до створення бойової потужності, співмірної з кількістю мобілізованого особового складу.

• МО РФ знову змінило риторику та формат щоденних оперативних зведень, що, ймовірно, має на меті наповнити інформаційний простір незначними успіхами та відволікти увагу від суттєвих військових невдач.

• Начальник головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що українські війська мають намір розпочати масштабний контрнаступ по всій території України навесні 2023 року.

• Російські війська все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва для нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, і Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.

• Російські війська продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій вздовж лінії Сватове-Кремінна, українські ж удари, за повідомленнями, завдали шкоди російській військовій логістиці в Луганській області.

• Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута на тлі постійних ознак того, що ширший наступ може наближатися до апогею.

• Російські війська продовжили наступальні операції на західних околицях Донецька.

• Російські війська продовжували відновлювати боєздатність та проводити оборонні операції у Херсонській області 4 січня.

• Окремі російські приватні виробники озброєнь продовжують критикувати російську військову кампанію.

• Російська окупаційна влада 4 січня продовжувала вживати заходів щодо вирішення адміністративних питань, пов'язаних із закріпленням російського контролю над окупованими територіями.