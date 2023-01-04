315-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Станом на грудень 74% українських громадян вважали свої домогосподарства готовими до можливих проблем з опаленням взимку, свідчать результати опитування КМІС, проведеного 4-27 грудня минулого року. У вересні таких було 70%.

12:31 Кабінет Міністрів України розглядає можливість створення децентралізованої енергосистеми. "Російські атаки штовхають нас до докорінної реформи – побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас наразі для уряду пріоритетом є успішне завершення опалювального сезону, відновлення пошкоджень енергоструктури та забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.

12:21 Росія використала близько 660 іранських «шахедів» із передбачених контрактом з Іраном 1750 одиниць, наразі РФ очікує нову партію дронів, в якій до сих пір було, як правило по 250-300 штук, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

11:59 Одіозний російський політик Дмітрій Роґозін після осколкового поранення на незаконно окупованій Росією території України у Донецьку попросив посла РФ передати шматок металу, вилучений зі своєї спини, президентові Франції Еммануелеві Макрону. Роґозін звинувачує французів із їхніми системами Ceasar – як і решту альянтів України – у воєнних злочинах.

11:42 Кабінет Міністрів на час воєнного стану спростив порядок ввезення на митну територію Україну дронів, касок і бронежилетів: "На час дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги – засобів індивідуального захисту, товарів для їх виробництва, безпілотників та їх частин - здійснюється за місцем перетину митного кордону". Відповідні зміни до постанови № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» були ініційовані Міністерством економіки спільно з Міноборони і Збройними силами України і підтримані урядом: визначено, що перевізник заповнює та подає в паперовій або електронній формі декларацію на відповідний товар. У переліку такої гуманітарної допомоги - безпілотні літальні апарати, їх частини цивільного призначення та подвійного використання від донорів, каски і бронежилети, виготовлені відповідно до технічних умов, військових стандартів, стандартів НАТО, нитки і тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів. У новій редакції постанови скасовуються також і заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та необхідність оформлення гарантійних листів.

11:19 За оцінками розвідки, за місяць в Росії виробляють 15-20 балістичних ракет "Калібр" та приблизно 30 ракет Х-101, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Запаси старих ракет Х-22 оцінюють в 160 одиниць.

10:27 Біля Севастополя пролунали вибухи. Голова міської окупаційної адміністрації Міхаіл Развожаєв стверджує, що аеропорт Бельбек атакували безпілотники – то спрацювала система протиповітряної оборони.

10:15 Кабінет Міністрів затвердив нові правила організації і ведення військового обліку. Під військовий облік підпадають юнаки віком від 16 років. У "Дії" з'явиться функція, яка дозволить надавати дані про себе до військового комісаріату. На військовий облік ставатимуть жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність; решта – за бажанням. На роботу чи навчання можуть приймати лише за наявності підтвердження, що військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку.

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі учбового закладу в окупованому Росією місті Макіївка поблизу Донецька, яку Росія цілком очевидно використовувала для військових цілей. Будівля була повністю зруйнована і, як підтвердило МО РФ, загинуло 89 російських військовослужбовців. Враховуючи масштаби пошкоджень, існує реальна ймовірність того, що поруч з місцем розміщення військ зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи. Будівля розташована лише за 12,5 км від Авдіївської ділянки фронту, яка є однією з нагарячіших точок конфлікту. Російські військові мали досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесійні дії призводять до високого рівня втрат серед російських військовослужбовців.

09:51 Якщо будуть вирішені відповідні юридичні питання, то Німеччина готова конфіскувати заморожені активи Росії для відновлення України, а союзники Берліна підуть її слідом, пише Bloomberg з посиланням на компетентні офіційні особи.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 108 910 (+720) осіб, танків – 3038 (+2) од., бойових броньованих машин – 6106 (+6) од., артилерійських систем – 2039 (+6) од., РСЗВ – 424 (+0) од., засобів ППО – 215 (+1) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 270 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1842 (+3) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4745 (+10) од., спеціальної техніки – 181 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,9% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

35,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

79,1% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

66,2% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

38,1% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

30,3% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник протягом минулої доби завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Обстріляв райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Ромашкове і Рожковичі – Сумської та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них – Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Краматорськ, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Уражено цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона. Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил російської федерації. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін затвердив низку доручень для російських відомств та високопосадовців, які, ймовірно, спрямовані на заспокоєння широкої критики забезпечення та виплат пільг російським військовослужбовцям і ведення пропаганди війни.

• Путін підтвердив, що Росія використовує різноманітні соціальні схеми для виправдання переміщення українських дітей до Росії.

• Системні провали зусиль Росії сформувати збройні сили продовжують позначатися на її кадровому потенціалі на шкоду оперативному потенціалу Росії в Україні.

• Зниження кадрового потенціалу російських військових, ймовірно, ще більше загострить критику російських мілблогерів на адресу російських силових структур та міністерства оборони Росії.

• Фінансист "групи Вагнера" Євгєній Прігожин спробував виправдати відсутність прогресу в Бахмуті, частково підтримавши оцінку ISW про те, що російські сили в Бахмуті досягли апогею.

• Російські війська продовжували обмежені контратаки вздовж лінії Сватове–Кремінна, тоді як українські сили продовжували завдавати удари по об'єктах російської військової логістики в Луганській області.

• Російські війська продовжили наступальні операції поблизу Бахмута й Авдіївки і, можливо, посилюють своє угруповання на заході Донецької області.

• За повідомленнями, станом на 2 січня українські війська зайняли позиції на Великому Потьомкінському острові в дельті річки Дніпро.

• Президент Росії Путін підписав указ, який обіцяє додаткові пільги військовослужбовцям збройних сил Росії та Росгвардії, які охороняють російсько-український кордон.

00:46 Росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. "В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновано виробничі будівлі... Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч", – повідомив голова обласної адміністрації Олександр Старух.