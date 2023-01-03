Доробити в новому році

Дивитися в новорічну ніч на термометр не варто, бо можна увірувати в адекватність Грети Тунберг (3 січня їй виповниться 20 років, і охочі можуть привітати шведську екоактивістку) з її глобальним потеплінням.

Дипломатія тижня

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Олегович Кислиця говорив про те, що РФ нема чого робити в ООН, ще з 2019 року. Тепер аксіому озвучили на рівні вітчизняного МЗС. У заяві відомства сказано:

«Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому».

Команда Кулеби таки доросла до констатацій факту, що після розпаду Радянського Союзу залишилося невирішеним питання міжнародних прав і обов'язків СРСР. У перекладі з дипломатичної мови фраза МЗС «з точки зору міжнародного права, неврегульованим залишається і питання статусу держави-члена ООН та постійного члена Ради Безпеки ООН, яким користується Російська Федерація» означає напрямок, куди мав іти російський воєнний корабель.

Українські дипломати згадали про лист президента РРФСР Бориса Єльцина до генсека ООН, «відправлений 24 грудня 31 рік тому», і тепер росіяни у своєму лексиконі, крім «фількіної грамоти» часів Івана Грозного, мають «борькіну грамоту» часів Павла Глоби.

Висновок нашого МЗС такий:

«У грудні 1991 року звернення Російської Федерації щодо наміру продовжити членство СРСР в ООН мало бути належним чином розглянуто Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю відповідно до Статті 4 Статуту ООН. Вона передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається саме за рекомендацією Ради Безпеки ООН та за рішенням Генеральної Асамблеї, і лише в такий спосіб... Таким чином, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія – узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН».

Наразі Кислиця може приміряти тогу сенатора Катона і, як той казав у римському законодавчому органі «Карфаген має бути зруйнованим», говорити в ООН: «Росія має піти». Ну і далі за класичним текстом прикордонника з острова Зміїний.

Знесення тижня

Епопея з демонтажем монумента, який офіційно називався «Засновникам Одеси», майже добіг кінця. Фігуру Софії-Августи-Фредеріки Ангальт-Цербст-Дорнбурзької, більш відомої як Катерина ІІ, перемістили на вантажівку і разом з фаворитами цариці (Жозепом де Рібасом Францом де Воланом, Григорієм Потьомкіним і Платоном Зубовим) відправили в Одеський художній музей. За компанію з Катериною та її друзями з Одеси прибрали пам’ятник Олександрові Суворову.

Наступним епізодом має стати перейменування площі, де розташовувалися «засновники», бо прийдешнім поколінням буде важко зрозуміти, з якого щастя вона називається Катерининською. А потім викорчують подібні неліквіди на решті міст і сіл, які звільнять.

Секретар тижня

У функціональні обов’язки секретаря Ради національної безпеки і оборони вміння гарно говорити не входить, але Олексій Данілов регулярно поповнює скарбничку української словесності своїми фразеологізмами.

«Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо», – сказав Олексій М'ячеславович.

Особлива пікантність сказаного в тому, що говорив це Данілов для видання Kyiv Post, яке орієнтоване на іноземну аудиторію. Фраза секретаря Радбезу буде почута за кордоном, і десь в Чикаго, Франкфурті чи Сіднеї не виникне ідеї знаходити спільну мову з росіянами.

А для особливо закоханих в РФ Данілов зробив прогноз:

«Кінець Росії буде неодмінно. Цей кінець вони творять самостійно, це їхнє рішення. Вони сьогодні знищують свою країну. Росія в тому вигляді і межах, в яких зараз є, існувати не буде після того, як вони прийняли рішення воювати з Україною».



Арештант тижня

Народний депутат шести скликань Костянтин Жеваго може тішитися, що він тепер десь трохи подібний на Едмона Дантеса, бо колишнього голову правління ФПГ «Фінанси та кредит» заарештували французькі поліцаї. Стати графом Монте-Крісто, потоваришувати з абатом Фаріа й інсценізувати власне втоплення Костянтинові Валентиновичу не вдасться, бо до замку Іф французи його не відправлять. Про клопоти Жеваго повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань:

«27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ «Банк "Фінанси та Кредит"». Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну».

Жеваго поїде на історичну батьківщину, а вже що чекає його тут, можливо, колись напише якийсь український Дюма.

