На Тернопіллі стрімко зростає рівень захворюваності на грип.

На Львівщині рівень захворюваності на грип дещо знизився (за тиждень нових випадків зафіксовано на 15,8% менше), а на Тернопільщині кількість хворих істотно зростає. Про це "Суспільному" розповіла головна державна санітарна лікарка у Тернопільській області Оксана Чайчук. Вона повідомила, що впродовж минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 5913 осіб – з досвіду лікарів, це доволі високий показник.
65% з тих, хто зараз хворіє на Тернопіллі, – діти. За тиждень 403 госпіталізації, і це теж суттєво більше у порівнянні з минулим тижнем.
"Якщо говорити про віруси, які циркулюють, які передбачалися Всесвітньою організацією охорони здоров’я 4 типи, – це вірус типу А "Вікторія", вірус типу А "Дарвін", вірус типу Б "Австрія" і вірус типу Б "Фукет". Ми бачимо, що в нас зараз на території області переважає вірус типу А. Він досить агресивний. Характеризується такими симптомами, як температура, ломота в суглобах, тривалий сухий кашель і загальне нездужання", – каже Оксана Чайчук.
Зі всіх ПЛР-досліджень, які були в цей період проведені в області, 65% виявили захворюваність на грип типу "А".
Головна державна санітарна лікарка Тернопільщини запевнила, що вакцинами від грипу область забезпечена.
03.01.2023
"Є можливість вакцинувати 6912 осіб. На сьогодні уже щеплено 4077 осіб вакцинами Джісі Флю (Корея) та Ваксігрип (Франція). Ми щепимо ними людей уже багато років, і вони є у аптечній мережі.
За державний кошт щепимо вакцинами, які надходять за держзамовленням. Такі вакцини надаються групам ризику, у першу чергу медикам, освітянам, решта – за власні гроші та кошти підприємців. Ми отримали ще 1000 доз вакцини, 600 було у залишку, тому за тиждень-два дощепимо цими вакцинами, які маємо у наявності. І за бажанням люди також зможуть щепитися, придбавши вакцину в аптеці.
Маємо також достатньо вакцини проти covid-19. Є вакцини Pfizer, Corona Vak, Janssen. Вакцинуватися можна в амбулаторіях загальної практики та сімейної медицини, звернувшись до сімейного лікаря", – повідомила Оксана Чайчук.