На Тернопіллі стрімко зростає рівень захворюваності на грип.

На Львівщині рівень захворюваності на грип дещо знизився (за тиждень нових випадків зафіксовано на 15,8% менше), а на Тернопільщині кількість хворих істотно зростає. Про це "Суспільному" розповіла головна державна санітарна лікарка у Тернопільській області Оксана Чайчук. Вона повідомила, що впродовж минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 5913 осіб – з досвіду лікарів, це доволі високий показник.

65% з тих, хто зараз хворіє на Тернопіллі, – діти. За тиждень 403 госпіталізації, і це теж суттєво більше у порівнянні з минулим тижнем.

"Якщо говорити про віруси, які циркулюють, які передбачалися Всесвітньою організацією охорони здоров’я 4 типи, – це вірус типу А "Вікторія", вірус типу А "Дарвін", вірус типу Б "Австрія" і вірус типу Б "Фукет". Ми бачимо, що в нас зараз на території області переважає вірус типу А. Він досить агресивний. Характеризується такими симптомами, як температура, ломота в суглобах, тривалий сухий кашель і загальне нездужання", – каже Оксана Чайчук.

Зі всіх ПЛР-досліджень, які були в цей період проведені в області, 65% виявили захворюваність на грип типу "А".

Головна державна санітарна лікарка Тернопільщини запевнила, що вакцинами від грипу область забезпечена.