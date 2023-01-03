314-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:31 Сили української протиповітряної оборони збили близько 500 російських ударних дронів, повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "За дві доби – це і новорічна ніч, і після новорічної ночі – збито 84 дрони. 100% дронів збила ППО. Ми таких результатів не досягали ще ніколи. Вже дрони наближаються до цифри пів тисячі збитих з 11 вересня", – сказав Ігнат в етері національного телемаратону. Він додав, що ворог посилив обстріли під Новий рік, й Україні потрібно більше можливостей, щоб відбивати атаки. "Зрозуміло, що відбувається виснаження систем ППО, системи загалом маються на увазі – це і техніка, навіть і людський чинник... І впливає це переважно на боєкомплект наш зенітних ракет, іншого озброєння, тому що дрони порівняно дешеві, ворог це розуміє. Ми використовуємо навіть винищувачі: піднімаються в небо, щоб перехоплювати ці БПЛА", – розповів він.

11:26 Станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання в Україні знижене, електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями, тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються, повідомили в Укренерго. Водночас на вечір прогнозується поступове зростання споживання, тому з метою забезпечення балансу в енергосистемі на другу половину доби областям доведено ліміти споживання.

11:15 Станом на 3 січня 2023 року за межами України перебувають близько 500 тис. українських дітей шкільного віку, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. На початку повномасштабного вторгнення за кордоном перебувало 650–690 тис. українських дітей віком до 18 років, станом на вересень – 488 тис., на грудень –-480–520 тис. дітей.

10:44 Встановлення українського прапора на острові Великий Потьомкінський — це сигнал для ворога і попередження про майбутні операції, але говорити про його звільнення поки рано, прокоментувала поширюване вчора відео керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

10:35 Сили оборони поступово просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, росіяни ж безуспішно контратакують біля Стельмахівки та Макіївки, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Стратегічно важливу трасу Р-66, яка йде з Бєлгородської області РФ через Сватове в Кремінну і Сіверськодонецьк, ЗСУ контролюють вогнем, іноді ССО вдається виходити на неї фізично та знищувати ворожу техніку. За його інформацією, після деокупації Сватового та Кремінної росіяни готуються обороняти Старобільськ, а після того, як ЗСУ повернуть і це місто, окупанти відійдуть на лінію розмежування 2014-го – лютого 2022.

09:13 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

В середині грудня російські військові та маріонеткові сили "Ваґнера", ймовірно, збільшили частоту своїх піхотних атак навколо міста Бахмут Донецької області. Однак багато з цих операцій не мали належної підтримки. За останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту цього сектора, і частота російських обстрілів, ймовірно, зменшилася порівняно з піком у середині грудня. Обидві сторони зазнали значних втрат. Російські наступальні операції в цьому районі зараз, ймовірно, проводяться лише на рівні взводів або відділень. Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом протягом найближчих тижнів.

09:02 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 108 190 (+720) осіб, танків – 3036 (+5) од., бойових броньованих машин – 6100 (+7) од., артилерійських систем – 2033 (+6) од., РСЗВ – 424 (+1) од., засобів ППО – 214 (+1) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 270 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1839 (+3) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4735 (+10) од., спеціальної техніки – 181 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

35,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

78,9% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

66,0% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

38,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

30,3% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:55 Вночі російські війська здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області, зруйнувавши льодову арену "Альтаїр".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема за рахунок мобілізованих. З метою здійснення тиску на керівництво та населення нашої держави, ворог завдає авіаційні та ракетні удари, а також здійснює артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушує норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БпЛА “Шахед-136”, які застосував противник, збиті Силами оборони України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів перекинутих з Херсонського напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Липівка, Єліне Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Покровка, Майське Сумської області; а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Андріївка та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області а також Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Зелений Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області; Мусіївка, Червоногригорівка Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Зеленівка, Інженерне, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області, є постраждалі серед мирного населення. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів у районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога уточнюється. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що українська протиповітряна оборона перехопила всі безпілотники протягом двох поспіль нічних російських ударів безпілотників по Україні 31 грудня – 2 січня.

• Повітряна та ракетна кампанія Росії проти України, ймовірно, не принесе бажаного Кремлем інформаційного ефекту серед російських націоналістів.

• Нищівний удар українських HIMARS по російській базі в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику російського військового керівництва в російському інформаційному просторі.

• Міноборони Росії, ймовірно, намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на офіційних осіб та мобілізований персонал "ДНР".

• Російські джерела тепло відреагували на інсценізоване новорічне звернення російського президента Путіна, а російські мілблогери похвалили появу фінансиста "Групи Ваґнера" Євгенія Прігожина на передовій під час новорічних свят.

• Російські війська продовжували безуспішні спроби поліпшити свої тактичні позиції на північний захід від Сватового після того, як, за повідомленнями, взяли тактичну паузу.

• Український центр оборонних стратегій повідомив, що російські війська продовжують розгортання особового складу на лінії фронту Харків–Сіверськ.

• Українські офіційні особи повідомили, що російські сили передислокуються вздовж східного напрямку, намагаючись підтримувати темп артилерійських ударів.

• Російські війська намагалися здійснили обмежені наступальні дії в Запорізькій області та продовжили посилення оборонних споруд.

• Президент Росії Путін продовжує розширювати фінансові обіцянки, дані російським солдатам, в той час як українські посадовці продовжують попереджати про неминучу хвилю російської мобілізації.