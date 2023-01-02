СБУ затримала російського агента, який збирав дані на Львівщині.

СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвідувальні дані для окупантів. Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представникові терористичної організації.

"З початку війни він збирав розвідувальні дані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність. Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби. Співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «днр»", – йдеться у повідомленні Управління СБУ у Львівській області.

Під час оперативних заходів у чоловіка виявили мобільний телефон із листуванням з ворогом. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.