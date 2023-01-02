313-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:31 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрічався в Києві із Валерієм Сахащиком – ветераном білоруського десанту, міністром оборони у так званому перехідному уряді Світлани Тіхановської. Як пише "Нашая Ніва", зустріч начебто відбулася у листопаді. Сахащік – колишній командир 38-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Він засудив вторгнення Росії в Україну та використання Білорусі як союзника росіян; закликав білоруську армію не піддаватися на примус воювати проти українців.

11:23 Громадяни України відкидають можливість територіальних поступок задля досягнення миру та збереження незалежності, свідчать результати проведеного 4-27 грудня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) всеукраїнського опитування громадської думки: 85% опитаних вважають неприпустимими жодні територіальні поступки і лише 8% вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитись від деяких територій.

11:02 Мета масового запуску росіянами "Шахедів" – виснажити українську систему ППО, завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури та бойовому духу українців, пояснив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону: "Виснажується система протиповітряної оборони, витрачаються і зенітні ракети, й інші засоби. Техніка не вічна і потребує ремонту. Дедалі більше залучається західного озброєння, яке вже давно опанували наші воїни, але все таки його мало і треба більше". Сили оборони не мають достовірних даних про кількість дронів-камікадзе Shahed, які залишились у Росії. Проте якщо росіяни використовують безпілотники у такій кількості, то вони переконані, що поставки продовжуватимуться. "Умовно, якщо ми говоримо про 250 БпЛА, то понад 100 дійсно знищено протиповітряною обороною. Скільки ще залишилось і скільки ще довезли – можна робити тільки певні припущення", – аналізує Ігнат.

10:26 Повномасштабне російське вторгнення в Україну знизило загальну вартість світового державного капіталу і державних пенсійних фондів на 2,2 трлн доларів, настільки сильні падіння на ринках акцій і облігацій відбулися вперше за 50 років: вартість активів, якими керують суверенні фонди, впала до $10,6 трлн з $11,5 трлн, тоді як вартість активів державних пенсійних фондів - до $20,8 трлн з $22,1 трлн, - зазначається у звіті Global SWF.

10:19 У Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної терористичної атаки РФ, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх п’яти днів російські та українські війська, ймовірно, ведуть бої за контроль над трасою Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна Луганської області. Траса Р66 є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області Росії. З жовтня українська артилерія перешкоджає його використанню, але якби Україна змогла укріпитися на трасі, це, ймовірно, ще більше би підірвало російську оборону Кремінної.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 107 440 (+720) осіб, танків – 3031 (+0) од., бойових броньованих машин – 6093 (+9) од., артилерійських систем – 2027 (+6) од., РСЗВ – 423 (+0) од., засобів ППО – 213 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 269 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4725 (+5) од., спеціальної техніки – 181 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

35,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

78,8% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

65,8% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

38,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

30,2% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:22 Вночі російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136», всі 39 ударних БпЛА знищені, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59. До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 БпЛА “Шахед-136”. Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Інформацію про нічний удар по столиці буде оголошено дещо пізніше. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше зайнятих рубежів. На Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка і Шалигине - Сумської та Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і М’ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворожий вогонь зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Тернів і Діброви Донецької області. На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема це - Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка на Донеччині. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки. На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому напрямку обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії фіксувались у районах населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Мусіївка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятівки, Дар’ївки, Садового, Станіслава та Херсона. Підтверджено вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

07:34 У новорічну ніч Сили оборони України нанесли удар по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області, внаслідок якого загинуло 400 та поранено 300 окупантів, повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.