312-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:42 Росія під час вчорашнього ракетного обстрілу України вперше з початку повномасштабного вторгнення застосувала ракетоносії з Каспію, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону: "Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти ці запаси".

15:02 Усі системи життєзабезпечення столиці України після вчорашніх і нічних обстрілів працюють у штатному режимі, повідомила Київська міська державна адміністрація.

14:52 Внаслідок масованої терористичної атаки РФ напередодні Нового року пошкодження отримала одна з ТЕС ДТЕК, повідомили в компанії.

12:20 Під час останнього ракетного обстрілу Росія використала велику кількість “Калібрів”, тому найближчим часом, імовірно, вдасться до дронових атак, поки готує ракетоносії, – сказала керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

11:52 Британський прокурор Джефрі Найс, який співпрацював із Міжнародним трибуналом з питань колишньої Югославії та з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, сказав в інтерв'ю BBC, що президент Росії Путін має бути притягнутий до відповідальності за військові злочини під час війни в Україні, звинувачення проти нього "цілком очевидні". Й особливо важливо судити Путіна, а не окремих офіцерів, оскільки таким чином "моральна відповідальність буде встановлена на першому етапі, і потім її не можна буде поставити під сумнів або змінити"; суд може розпочатися "хоч завтра", і його мають вести українці – й українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна не є обов'язковою:

"Це злочини проти людяності, тому що цивільні цілі в жодному разі не можна бомбити або якось ще піддавати нападу. Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень – як і всі ми. Але він не наказав цофнутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винуватий. А Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин. Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (або ж його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? Політичні вигоди – це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проєкт політичної угоди, в якій буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива – вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя".

У відповідь Найсу Міжнародний кримінальний суд, який веде розслідування злочинів під час війни в Україні, заявив, що його прокурор Карім Хан працює в Україні, збираючи свідоцтва воєнних злочинів, і він має намір виписати ордери на арешт винних, коли для цього буде достатньо доказів:

"Будь-які твердження, що на офіс прокурора чи самого прокурора чиниться сторонній тиск чи вплив з метою затримати розслідування чи інші дії, не відповідають дійсності".

10:43 Атаки російських окупантів на енергосистему України теоретично можуть спричинити блекаут, однак на практиці це малоймовірно, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

10:31 У новорічну ніч над Києвом знищили всі 32 повітряні цілі, випущені російськими окупантами, повідомляє Київська міська військова адміністрації. Водо- та теплопостачання столиці працює в штатному режимі.

09:53 Вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». У результаті бойової роботи протиповітряна оборона Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищила 45 ударних БпЛА: 13 у 2022-му і 32 – у 2023-му році, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 106 720 (+760) осіб, танків – 3031 (+2) од., бойових броньованих машин – 6084 (+9) од., артилерійських систем – 2021 (+5) од., РСЗВ – 423 (+0) од., засобів ППО – 213 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 269 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46) од., крилатих ракет – 723 (+12) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4720 (+13) од., спеціальної техніки – 181 (+1) од. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

35,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

78,7% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

65,6% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

38,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

30,2% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. Крім того, ворог запустив тринадцять іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Всі вони знищені Силами оборони України. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Будьте обережні! За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка і Побєда – Донецької. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Уланове, Студенок, Ходине, Гірки, Іскрисківщина, Краснопілля на Сумщині та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області. На Куп’янському напрямку обстріляні Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині та Червонопопівка, Терни і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ у районах понад 25 населених пунктів. Серед них –Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник не припиняє обстрілювати Времівку, Велику Новосілку, Пречистівку, Вугледар та Микільське на Донеччині. На Запорізькому напрямку зафіксовано вогонь окупантів у понад 20 населених пунктах. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти продовжують терор мирного населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона. Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників. 30 грудня минулого року, у Запорізькій області, втрати ворога склали до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Інформація щодо ліквідованих загарбників наразі уточнюється. В районі населеного пункту Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Проводить розшук проукраїнськи налаштованого населення. Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Щорічне передноворічне звернення президента Росії Путіна продовжувало ілюструвати, що Путін не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір і продовжує зосереджуватися на виправданні війни в Україні та її цінності для своєї внутрішньої аудиторії.

• Путін виголосив своє звернення зі штабу Південного військового округу у рамках своїх постійних зусиль, щоб показати себе ефективним лідером військового часу.

• Міністр оборони РФ Серґєй Шойгу у передноворічній промові демонізував Україну та заявив, що перемога Росії неминуча.

• Російські війська, ймовірно, виснажують свої запаси артилерійських боєприпасів, і в результаті цього їм буде важко підтримувати поточний темп операцій в Україні.

• Російські війська завдали чергову серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, але зі зниженою інтенсивністю у порівнянні з попередніми масованими хвилями ударів.

• Українські та російські джерела заявили, що Україна та Росія обмінялися полоненими, але розійшлися у своїх повідомленнях щодо кількості обміняних осіб.

• Російські війська 31 грудня продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове–Кремінна.

• 31 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Бахмута й Авдіївки–Донецька.

• Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що Запорізька атомна електростанція увечері 29 грудня втратила підключення до останньої резервної лінії електропередач, яка діяла.

• Російські війська продовжують бойові дії на сході Запорізької області та на південному напрямку.

• Міністр оборони України Олексій Резніков 31 грудня заявив – йому "достеменно відомо", що Кремль планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації "приблизно за тиждень".

• Російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії правоохоронних органів на окупованих територіях у відповідь на діяльність українських партизанів.

• Російські окупанти продовжують створювати нестерпні умови життя для жителів окупованих територій.

00:01 Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського:

Дорогі українці! Цей рік почався 24 лютого. Без передмов і прелюдій. Різко. Рано. О 4-й годині. Було темно. Було гучно. Багатьом було складно, комусь – страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Рік України. Рік українців. 24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне – на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо. І не всіх слухаємо. Нам казали: у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо: у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу. З багатьох цеглинок – сотень інших перемог. Ми перемогли паніку. Не розбіглись, а зібралися. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили в себе й у свої сили. Збройні Сили України. Розвідку. Нацгвардію. СБУ. ССО. Прикордонників. Тероборону. ППО. Поліцію. ДСНС. Усі наші сили оборони й безпеки. Я пишаюся вами всіма, наші воїни! Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу. Але це неправильно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок – їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок – їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир – Росія його зруйнувала. Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали всі сльози. Прокричали всі молитви. 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів – зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити. Ранок 24 лютого. Гостомель. Буча. Ірпінь. Бородянка. Харків. «Мрія». Краматорськ. Вокзал. Іграшка. Чернігів. Маріуполь. Драмтеатр. Напис «Діти». Оленівка. Одеса. Багатоповерхівка. Дівчинка. Три місяці. Вільнянськ. Пологовий. Немовля. Два дні. «Азовсталь». Це неможливо забути. І неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух. Оборона Києва. Харків. Миколаїв. Чорнобаївка. Острів Зміїний. HIMARS. Антонівський міст. «Бавовна». Кримський міст. «Нептун». Крейсер «Москва». Русскій воєнний корабль. Ізюм, Балаклія й Куп’янськ. Херсон. І молимося, що буде Кремінна та Сватове, Мелітополь, увесь Донбас, Крим. Ми б’ємося й битимемося далі. Заради головного слова: «перемога». Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил. Але в мить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати всім вам: українці, ви неймовірні! Погляньте, що ми зробили й що ми робимо! Як наші воїни з перших днів розносять цю «другу армію світу». Як наші люди зупиняли колони їхньої техніки. Як дід зупиняв руками танк. Як жінка збила дрон банкою помідорів. Як в окупації крали ворожі танки, БТРи, гелікоптер, снаряди. Як збирали за години на «Ловців Шахедів», морські дрони, броньовики, швидкі й «Байрактари». Як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву й холод. Як підтримували одне одного і державу. На війні важливий кожен. Хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом. Хто на блокпосту й на електростанції. Журналісти й дипломати, комунальники та рятувальники. Всі. Хто працює. Вчиться в університеті або школі. І навіть ті, хто тільки вчиться ходити. Все це – заради них. Наших дітей. Наших людей. Нашої країни. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Кожен із нас – борець. Кожен із нас – фронт. Кожен із нас – основа оборони. Ми б’ємось як одна команда – уся країна, усі наші регіони. Я захоплююся вами всіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України. Харків. Понівечений, але нескорений. Ви довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків – це українське місто. Місто-герой. Незламний Миколаїв. Героїчно витримує всі удари. Місто на хвилі, яке долає всі шторми. Сумщина й Суми. Ви одними з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала кісткою в горлі. Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони, взяли перших полонених. Сумщина – це сила. Дніпро. Опора й надійний тил нашого фронту. Ви приймали людей, ви повертали пораненим бійцям життя. Попри постійні удари Дніпро живе. Одеса. Сонячна й привітна, тепер – фортеця. Світова фортеця. Яка захищає нас і яка захищає світ. Годує його, щодня відправляючи морем мільйони тонн порятунку. Бо вона – Одеса-мама. Херсон! Ви – героїчні люди! Ви були в окупації понад вісім місяців. Без новин. Без зв’язку. Відірвані від України. Тисячі з вас виходили на акції проти рашистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула й не буде боротися за вас. Але ви вірили й попри все дочекалися. Обличчя Херсона посічене уламками снарядів, але головне, що Новий рік ми зустрічаємо вільними й разом під синьо-жовтими прапорами. А отже, все відновимо, усе відбудуємо. Так само, як Чернігів і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут. Ті, хто став прихистком для мільйонів українців: це Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця. Я дякую вам! Ті, хто отримує й передає мільйони тонн допомоги з Європи та світу: Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк. Дякую вам! Ті, хто приймає в евакуації бізнес, підприємства, університети: Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкаси. Дякую вам! І ті, хто чекає Україну. І дочекається. Донбас, Луганщина, Крим. Завдяки вам, наші воїни! І, звісно, Київщина й Київ – серце наше, яке завжди б’ється завдяки вам, усі наші українці! Ми всі – одна сім’я. Одна Україна. Це рік, коли Україна змінила світ. А світ відкрив Україну. Нам казали: капітуляція. Ми обрали контрнаступ! Нам казали йти на поступки та компроміси. Ми йдемо у Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Європарламент, Бундестаг, парламент Британії, Кнесет, Конгрес США. Світ відчув Україну. Україна в медіа. У серцях людей. У топі пошуку Google. Світ побачив Україну. На головних площах у Торонто, Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї, інших містах. Українці дивують. Українцям аплодують. Українці надихають. Чи є щось, що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо ми всі – разом. Ось за що ми воюємо. Одне за одного. Найкращий для нас салют – на складах окупантів. Найкращий подарунок – цифри у звіті Генштабу. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023 рік. Але готові до всього. Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо – будемо обійматися. Дорогі українці! Залишається кілька хвилин до нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків. Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусь і дідусів. На кавуни в Херсон. І на черешню в Мелітополь. Щоб наші міста були вільні. Наші друзі – вірні. І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з’явилася наша головна цифра і головний успіх – 603 тисячі 628 кілометрів квадратних. Площа незалежної України, як це було з 1991 року. Як це буде завжди. Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут. Ми всі – це Україна. Слава Україні!

З Новим роком!