311-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:14 Загальна сума збитків для українського довкілля, яку зафіксували в Державній екологічній інспекції, становить понад 1,5 трлн гривень. До єдиного реєстру збитків було внесено 1042 факти подій, які відбулися на території нашої країни внаслідок військової інтервенції Росії. "Зокрема, спеціалістами Держекоінспекції відібрано 854 проб ґрунтів та 1138 проб вод. У результаті заходів контролю розраховано шкоду навколишньому природному середовищу. Таким чином загальна сума збитків, завданих атмосферному повітрю, земельним та водним ресурсам, становить понад 1,5 трлн гривень", – заявив перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба.

12:23 Державний департамент Сполучених Штатів Америки висловив занепокоєння через зближення Китаю з Росією. У такий спосіб речник зовнішнього відомства США прокоментував відеодзвінок Сі Цзіньпіна й Владіміра Путіна. "Хоч Пекін стверджує, що дотримується нейтралітету, але його поведінка дає зрозуміти, що він все ще підтримує тісні зв'язки з Росією", – цитує CNN. США попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги для її війни проти України та допомоги в оминанні санкцій. Вашінґтон зазначає: ті, хто стають на бік Москви у несправедливій війні проти України, "опиняться на неправильному боці історії".

11:01 Росіяни влучили ракетою по відділку поліції в Лимані на Донеччині. Постраждав один поліціянт; він перебуває у стані середньої тяжкості.

10:22 49% українців вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки для України, свідчить опитування (13–21 грудня ц.р.) Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова. 17% українців переконані, що найкращим гарантом безпеки для України може стати лише сама Україна шляхом розвитку власних збройних сил. 9% продовжують підтримувати позаблоковий статус для України з міжнародними безпековими гарантіями. 9% респондентів вважають, що надійніше буде укласти угоду про стратегічну оборону з декількома країнами без США, а 7% опитаних вважають, що угоду про стратегічну оборону варто укладати лише зі США.

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

29 грудня 2022 року російські війська завдали чергову хвилю далекобійних ударів по території України, знову переважно по об'єктах енергосистеми. Починаючи з жовтня, Росія дотримується загальної схеми проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Майже напевно, що Росія дотримується такого підходу, намагаючись перевантажити українські засоби протиповітряної оборони. Однак існує реальна можливість того, що Росія порушить цю схему і знову завдасть удару найближчими днями, намагаючись підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят.

09:51 Світові ринки акцій та облігацій за минулий рік втратили 30 трильйонів доларів, найбільше з часів кризи 2008 року, оцінює Financial Times. Ринкова вартість компаній на світових фондових біржах впала на 25 трлн доларів, що вперше супроводжувалося втратами на ринку облігацій. Основними причинами падіння стали підвищення відсоткових ставок на тлі високої інфляції та війна Росії в Україні, яка порушила ланцюжки глобальних постачань.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 105 960 (+710) осіб, танків – 3026 (+3) од., бойових броньованих машин – 6075 (+16) од., артилерійських систем – 2016 (+6) од., РСЗВ – 423 (+0) од., засобів ППО – 213 (+1) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 269 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6) од., крилатих ракет – 711 (+58) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4707 (+24) од., спеціальної техніки – 180 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,6% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

35,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

78,5% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

65,4% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

38,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

30,2% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди. Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця – Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині. На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона. Станом на 29 грудня поточного року лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями. В районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 пошкоджено. Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 29 на 30 грудня російські війська завдали удару по Києву з використанням безпілотників іранського виробництва.

• Президент Росії Путін відкрив двері для подальшої інституціалізації корупції в Російській Федерації.

• Російські війська продовжували контратаки на лінії Сватове–Кремінна.

• Українські війська завдали ударів по місцях зосередження російських військ у Луганській області.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки, а також у Бахмуті, де, можливо, темпи наступальних операцій росіян сповільнилися порівняно з попередніми днями.

• Російське джерело стверджує, що російські війська здійснили наземні атаки в Запорізькій області.

• Російські й українські джерела продовжували обговорювати, чи і коли відбудеться друга хвиля мобілізації в Росії.

• Російські чиновники продовжують проводити політику інтеграції окупованих територій до складу Російської Федерації.

00:01 Коротке різдвяне і новорічне звернення генерала Валерія Залужного: