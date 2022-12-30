310-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:01 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "психологічним переламом" рішення про надання систем Patriot Україні. "Це ще одне свідчення, що ще одне табу зняте, ще одна стіна впала... Що б не говорили європейські союзники США по НАТО, вони все одно орієнтуються на рішення США. Так було з артилерією, коли американці дали – вони дали, так було з Хаймарсами. Те саме будемо зараз робити з Patriot, американці дали – будемо з іншими говорити", – заявив голова МЗС в інтерв'ю "РБК-Україна". Кулеба визнав, що система Patriot дуже складна в управлінні. Саме цей аргумент часто використовують, щоб не надавати Україні сучасну зброю. "Але у мене уже багато місяців відповідь на нього дуже проста: українці швидше опановують вашу сучасну зброю, ніж ви ухвалюєте рішення про її надання. Ви ухваліть рішення, а ми навчимося", – сказав Кулеба.

11:36 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України можуть зайти на територію Росії, якщо це потребуватимуть безпекові інтереси України. "Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", – сказав Данілов у інтерв'ю Kyiv Post.

11:25 Росія підтвердила, що утримує в полоні 3 392 громадян України, повідомила радниця – уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька. Разом з цим приблизно 15 тисяч людей наразі вважаються зниклими безвісти в Україні, серед них багато цивільних.

11:15 Супутникові знимки російської авіабази "Енгельс" не вказують на значні пошкодження після атак безпілотниками 26 і 29 грудня, натомість помітне зменшення присутніх там літаків – з 26 бомбардувальників наприкінці листопада тепер є лиш 11, пише "The War Zone".

11:03 У Руднянському районі Волгоградської області РФ знову знайшли уламки ракет, "величезні сірі уламки" за 20 кілометрів від села. Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності Х-101/Х-102. 16 грудня після попередньої масованої російської ракетної атаки України у Волгоградській області вже знаходили фрагменти ракет. Місцева влада тоді заявляла, що уламки належать Міноборони РФ, але потім цей пост видалила.

Вчора речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни зранку підняли в повітря 13 літаків, що сумарно можуть нести 104 крилатих ракет, однак України досягли – разом з ракетами морського базування – 69 ракет. Можливо, що частина випущених Росією ракет впала, не долетівши до України.

10:32 Міноборони Білорусі заявляє, що ракета, яка вчора впала на прикордонну територію РБ була українською і розглядає дві версії: ненавмисний пуск зенітної керованої ракети через низьку навченості розрахунку або несправності ракети або навмисна провокація Збройних сил України, повідомив начальник управління зенітних ракетних військ Білорусі полковник Кирило Казанцев.

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Генерал-лейтенант Євгеній Нікіфоров, ймовірно, перейме командування Західною групою військ (ЗГВ) Росії в Україні. Він стане щонайменше четвертим командувачем формування з моменту вторгнення та замінить генерал-полковника Серґєя Кузовлєва, якого призначили лише три місяці тому. Як начальник штабу російської Східної групи військ (СГВ) у перші тижні вторгнення, Нікіфоров брав активну участь у плануванні катастрофічної спроби СГС і повітряно-десантних військ наступати на Київ з північного заходу через Чорнобильську зону.. Тепер ЗГВ майже напевно має завдання утримувати правий фланг Росії, район Луганської області навколо Кремінної та Сватового. Оскільки обидві сторони ймовірно можуть спробувати наступати у цьому секторі, Никифоров матиме важливу оперативну роль у конфлікті. Постійна плинність російських старших офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни Міністерством оборони Росії.

09:23 Президент США Джо Байден підписав закон про урядові видатки на суму 1,7 трильйона доларів, який включає приблизно 45 мільярдів доларів на надзвичайну допомогу Україні.

09:16 Рекордна частка українців підтримує вступ України до Європейського Союзу – 79%, свідчить опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року. Порівняно з груднем минулого року, частка громадян, які виступають за членство України в ЄС, зросла на 24%. Водночас за рік частка тих, хто проти вступу країни до ЄС, впала на 27%. Вступ до Європейського Союзу знаходить підтримку абсолютної більшості респондентів незалежно від віку, макрорегіону проживання, рівня освіти чи майнового стану.

09:05 Всі 16 БПЛА типу "Shahed", які вночі атакували Україну з південно-східного та північного напрямків, сили ППО повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також інших підрозділів знищили, хоча для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра, повідомляють в Повітряних Силах ЗСУ.

08:45 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 105 250 (+690) осіб, танків – 3026 (+8) од., бойових броньованих машин – 6059 (+12) од., артилерійських систем – 2010 (+6) од., РСЗВ – 423 (+0) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 268 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23) од., крилатих ракет – 711 (+58) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4683 (+8) од., спеціальної техніки – 180 (+1) од. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

78,1% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

65,2% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

38,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

30,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:35 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка - Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам’янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви. На Бахмутському напрямку обстріляно райони 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БпЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного. На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Марʼїнки і Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари зафіксовано неподалік Кам’янки та Авдіївки. На Новопавлівському напрямку з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського. На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них - Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки - Херсонської. Авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

• Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров підтвердив небажання Росії вести реальні переговори з Україною.

• Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут.

• Кремль продовжує, використовуючи розпливчасті формулювання, маніпулювати російським законодавством, щоб надати державі все більш широкі повноваження для усунення інакодумства.

• Неодноразові українські удари по законних військових цілях у тилових районах Російської Федерації демонструють неефективність російської протиповітряної оборони проти безпілотників і загострюють критику того, що Росія не може захистити власну територію.

• Українські війська продовжували контрнаступ у районі Кремінної, а російські війська вели обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки, а також навколо Бахмута, де, ймовірно, прискорюється потенційний апогей російського наступу.

• Російські війська продовжували вести оборону в Херсонській області.

• Мобілізаційна робоча група Кремля провела своє перше засідання 29 грудня. Цей майданчик для критики ходу мобілізації, ймовірно, створить тертя з Міністерством оборони РФ.

• Російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії правоохоронних органів у безуспішних спробах придушити партизанський тиск на окупованих територіях.