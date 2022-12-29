Влада Білорусі заявила, що на території країни впала українська ракета.

Відомостей про постраждалих внаслідок інциденту не надходило.

 

 

Міністерство оборони Білорусі заявило, що на території країни впала українська ракета. Про це повідомило державне білоруське інформаційне агентство БелТА з покликом на заяву військового відомства в Мінську. За твердженням міноборони РБ, зранку в четвер, 29 грудня, на території Білорус, впала українська ракета комплексу С-300.

 

Згідно зі заявою, інцидент трапився у районі села Горбаха Іванівського району Брестської області. Відомостей про постраждалих внаслідок інциденту не надходило.

 

«За фактом інциденту в Іванівському районі військове відомство інформує: сьогодні в районі 10 години силами військ протиповітряної оборони було вражено повітряну ціль. Її уламки виявлено на сільськогосподарському угідді у районі села Горбаха Іванівського району Брестської області. У ході перевірочних заходів попередньо встановлено, що уламки належать зенітній керованій ракеті комплексу С-300, яка випущена з території України. Про деталі події військове відомство повідомить найближчим часом», – йдеться в заяві білоруського міноборони.

 

Як зазначає агентство, наразі силові відомства Білорусі розглядають дві основні версії події: «заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік»; «ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі».

 

Українські військовики поки що не коментували заяви білоруського військового відомства.

29.12.2022

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