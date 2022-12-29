309-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:12 Внаслідок масштабної ракетної атаки наземні вибухи зафіксовані у Києві, Харкові, Львові, Сумській, Одеській та Івано-Франківській областях. Ще над низкою областей спрацювала українська ППО і ворожі ракети вдалося збити. В селі на Івано-Франківщині ракета влучила в будинок і не вибухла.

10:41 За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пізніше він уточнив, що 16.

10:14 Над Одеською областю збито 21 ракету, повідомив голова ОВА Максим Марченко.

09:43 Зранку росіяни випустили на Україну більше 120 ракет, повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

09:31 В кількох областях через загрозу ракетних обстрілів превентивно застосовані екстрені відключення світла, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти, повідомили в ДТЕК.

09:27 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Рано вранці 26 грудня 2022 року російська авіабаза "Енгельс" вдруге за три тижні зазнала нападу. Російські медіа повідомили, що удар по об'єкту, який є однією з основних оперативних баз стратегічної бомбардувальної авіації Росії, завдали безпілотні літальні апарати (БПЛА). • Росія вже давно надає дуже високий пріоритет підтримці передової наземної протиповітряної оборони, але стає все більш очевидним, що вона стикається з необхідністю протидіяти повітряним загрозам глибоко всередині Росії. • Одним із викликів для Росії, ймовірно, є винятковий попит на її парк сучасних систем протиповітряної оборони середньої дальності, таких як «Панцир», які, як правило, відіграють важливу роль у протидії БПЛА. Окрім забезпечення точкової оборони стратегічних об’єктів, таких як Енгельс, ці системи наразі потрібні у великій кількості для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні

09:11 Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

09:00 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 104 560 (+790) осіб, танків – 3018 (+1) од., бойових броньованих машин – 6047 (+13) од., артилерійських систем – 2004 (+5) од., РСЗВ – 423 (+5) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 268 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4675 (+15) од., спеціальної техніки – 179 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

77,9% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

65,0% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

38,0% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

30,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА “Шахед-136”. 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Грем’ячка і Липівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевськ, Чернацьке, Іскрисківщина, Будки і Запсілля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва - Луганської, а також Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь птрапили Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано біля Времівки, Великої Новосілки, Вугледара та Пречистівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Олешків та Херсона. Є постраждалі серед мирних громадян. 27 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області, втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється. Наша авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

08:26 В Одесі демонтували пам'ятник російькому полководцю Суворову та імператриці Катерині ІІ. Монументи передадуть до Одеського художнього музею для його тимчасового зберігання.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський наступ на Бахмут, ймовірно, досяг апогею.

• Російські війська, схоже, готуються до вирішального наступу в Луганській області і менш імовірно, що вони проведуть новий наступ у Запорізькій області взимку 2023 року.

• Кремль продовжує демонструвати, що Росія не має справжнього наміру вести переговори з Україною, наполягаючи на тому, щоб Україна визнала незаконну анексію Росією українських земель.

• Кремль продовжує зображати передачу США систем протиповітряної оборони Patriot як ескалацію в російсько-американських відносинах, але ISW з доволі впевнено прогнозує, що Росія не буде навмисно прагнути в результаті цього ескалації до великого конфлікту з НАТО.

• Українські війська продовжували контрнаступальні операції в напрямку Кремінної, де російські війська продовжували контратаки з метою повернення втрачених позицій.

• Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.

• У Херсонській та Запорізькій областях російські війська продовжували оборонні та ротаційні операції.

• Кремль затвердив додаткові кошти на розбудову оборонних укріплень та намагається укомплектувати особовим складом фортифікаційні споруди у прикордонних районах Росії та на окупованій території України.