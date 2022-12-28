За одну ніч у двох львівських помешканнях вибухнули акумулятори.

У ніч на середу, 28 грудня, у Львові сталося дві пожежі, які були спричинені акумуляторами. Один вибух та пожежа трапилися на Новому Львові, інший – у квартирі на вул. Тершаківців.

Як повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні приблизно о другій ночі у багатоповерхівці на вул. Тершаківців, 2 вибухнули два літієві акумулятори. Вибухом зруйновано три стіни у двох квартирах.

Вибух спричинив і пожежу, але її вдалося швидко загасити, тож ніхто не постраждав. Львівський журналіст Євген Тарнавський опублікував фото наслідків вибуху.

«Сьогодні вночі вибухнули інвертор та акумулятори в квартирі доньки. Знесло дві стіни до сусідів, виникла пожежа, яку загасили пожежники. Знищена вся комп'ютерна техніка», – написав Євген Тарнавський у Facebook.

Цієї ж ночі на вул. Тернопільській у квартирі дев'ятиповерхівки вибухнув акумулятор та інвертор. Внаслідок пожежі квартира площею 70 м² вигоріла вщент, а 30-річний власник потрапив до лікарні з сильними опіками рук.

Рятувальники застерігають: якщо ви таки вирішили користуватись акумулятором вдома, то слід убезпечити себе і купувати лише сертифіковані моделі акумуляторів та зарядні пристрої до них. Також при використанні акумулятор має бути встановлений у приміщенні, що добре провітрюється. Варто пам'ятати, що акумулятор має стояти в прохолодному місці, і слід пильнувати, щоб він не нагрівався.

