Російські «мобіки» зможуть заморозити сперму перед відправкою на війну з Україною.

Тим часом держдума РФ розглядає питання про відстрочку від мобілізації для священнослужителів.

 

 

Російські чоловіки, мобілізовані для відправки на війну проти України, матимуть можливість безкоштовно заморозити та зберігати свою сперму. Про це повідомив інформаційний портал «Абzац» із покликом на заяву президента громадської організації «Союз адвокатів Росії» Ігоря Трунова.

 

Турнов заявив, що звертався до прем'єр-міністра Росії Мішустіна з проханням створити безкоштовний кріобанк генетичного матеріалу для мобілізованих. Також він попросив внести зміни до системи обов'язкового медичного страхування (ОМС), щоб мобілізовані та їхні партнерки отримали безкоштовні квоти на лікування безпліддя.

 

Наразі, за словами Трунова, він отримав відповідь на звернення. «Міністерство охорони здоров'я РФ визначило можливість фінансового забезпечення за рахунок коштів федерального бюджету з безкоштовної консервації та зберігання статевих клітин (сперматозоїдів) для громадян, мобілізованих для участі в СВО, на 2022–2024 роки. Наступне безкоштовне використання законсервованого генетичного матеріалу для допоміжних репродуктивних технологій регламентовано законом за наявності показань у рамках ЗМС», – заявив адвокат.

 

Тим часом патріарх Московський та всієї Русі Кірілл звернувся до російського керівництва зі закликом надати відстрочку від мобілізації для священнослужителів. Наразі це питання розгадає державна дума РФ.

28.12.2022

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