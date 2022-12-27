Свят забагато не буває

У процесі «українського рамадану», що набирає обертів, з’являються нові «червоні дні календаря», за які можна потішитися.

Поїздки тижня

Навіть включивши всю свою викривлену фантазію, російські пропагандисти не змогли знайти аргументів, аби принизити або хоча б висміяти візити Володимира Зеленського у Бахмут та в Сполучені Штати. Відвідини вже легендарного населеного пункту на передовій були неанонсованими, і там президент України сказав:

«Бахмутські герої мають отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їхні діти, сім'ї – щоб у них було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то є, то немає. Головне – щоб світло було всередині».

Бахмутський напрямок вимагав від Зеленського мужності, у Вашингтоні він використав ораторське мистецтво і згадав акторські навички. Виступ президента України в Конгресі США розпочався з подяки Зеленського на адресу віцепрезидентки Штатів Камали Гарріс та спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яким також стало духу приїхати на наші терени вже під час повномасштабної війни. Потім Пелосі назве спіч Зеленського історичним, а щодо ефекту, яку справила ця промова, варто зазначити, що не найемоційніші американські конгресмени супроводжували її аплодисментами і кілька разів вставали. Зеленський закликав найвпливовіших американців продовжувати підтримку України і торкнувся меркантильної складової американських душ, заявивши, що гроші США – це інвестиції у глобальну безпеку й демократію. Про сучасне і майбутнє країни, яку він очолює, Зеленський заявив:

«Усі українці бажають лише одного – перемоги. Ми вже маємо потужну Україну з потужними інституціями та армією разом з вами. Ми розробимо потужні безпекові гарантії для нас, для Європи, а також разом з вами ми поставимо на своє місце усіх, хто заперечує свободу. Це буде захист міжнародного правопорядку».

Особливо охочі знайти хоч якийсь негатив від мандрівки Зеленського за океан могли б зачепитися за фразу Джо Байдена на спільній підсумковій пресконференції стосовно необхідності переговорів із президентом РФ. Свого часу підписав указ «про неможливість переговорів з Путіним» і говорив, що бесідувати з Росією буде лише тоді, коли її очолить інший президент. Проте вгамувати песимістів мала б фраза Байдена, сказана в чисто ковбойському стилі:

«Цей хлопець (Путін, – ред.) – він програє. Він вже програвав у минулому. Ми з Зеленським разом зробимо все, щоби цей хлопець не переміг».

Patriotи тижня

Робити все, «щоби цей хлопець не переміг», українці будуть за допомогою ЗРК Patriot і «розумних бомб», бо аплодисменти стоячи – це ефектно, але збільшувати кількість двохсотих росіян більш доцільно чимсь залізним і з вибухівкою. З Вашингтона Зеленський привіз не лише глибокий американський респект, а й інформацію про черговий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,85 млрд доларів. У новий пакет, крім батареї ЗРК Patriot, також входять так звані «розумні бомби», боєприпаси до HIMARS і не тільки, бронемашини, ракети HARM, прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв'язку і бронежилети та інший мілітарний реманент.

В Україні про Patriot розтлумачив речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат:

«Командувач Повітряних сил генерал Олещук вже має список людей, які найближчим часом попрямують на навчання на цей комплекс. Можливо, з Patriot буде довше – кілька місяців, можливо, займе. Тому що техніка складна, дорога, і потрібно підготувати фахівців, які повинні досконально оволодіти нею і потім навчати інших експлуатувати цей комплекс».

Хоча враховуючи, що також недешеві і геть не примітивні німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T і норвезький ЗРК NASAMS українці опанували за лічені тижні, то перспективи для російських двохсотих вкрай привабливі.



Силовики тижня

Керівники вітчизняних силових структур знайшли час і натхнення, аби поділитися з краянами важливою і цікавою інформацією. Так, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов виступив у ролі провидця і продемонстрував знання зоології та азартних ігор, заявивши:

«Росія не спроможна перемогти Україну у відкритому бою. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. Ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Вони продовжуватимуть йти, бо вони поставили все на кін».

Шеф Головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю Liga.net одночасно похвалився патріотизмом своїх підлеглих (з 24 лютого у лавах ГУР жодного зрадника не знайшли) і понарікав на деяку недолугість владної вертикалі:

«Жодного зрадника ми так і не виявили. У нас внутрішня безпека постійно працює. Приклади неналежного ставлення до, скажімо так, збереження держтаємниці – всякі випадки бувають. Але в більшості випадків – це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером. А вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал. Такі випадки бувають, на жаль. Це загальна проблема усіх наших органів влади».

Голова розвідки лише зачепив тему про роботу українських розвідників чи шпигунів (кому як більше подобається) в РФ, які мають доступ до будь-якої інформації, а більш барвисто розкрив сюжет начальник СБУ. Зі слів Василя Малюка стало відомо, що в глибокому російському тилу працюють багато українок, які пройшли через пластичні операції, і «це вищий пілотаж, це справжні амазонки контррозвідувальної діяльності». У телеефірі керівник спецслужби підкинув ідею Джеймсу Камерону чи Рідлі Скоту:

«Після нашої перемоги, я впевнений, що окремі сюжети можуть в майбутньому бути екранізованими у фільмах і в блокбастерах. Це робота безпосередньо в тилу ворога пов'язана з активними контррозвідувальними заходами. Їм за життя пам'ятники потрібно ставити».

Цікаво буде, коли по війні Данілов, Буданов і Малюк знайдуть вільний час, зберуться разом, напишуть сценарій і презентують його Голлівуду.

Соціологія тижня

Якби Леонід Кучма мав бажання оновити свій твір «Україна – не Росія», то вдалим доповненням для цього б стали два соціологічні дослідження, які проводилися майже одночасно. За даними опитування, проведеного групою «Рейтинг», за останній рік дещо зросла кількість українців, які святкують Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). 55% опитаних буде святкувати Різдво 7 січня, хоча в минулому році цей показник становив 71%. За рік помітно зросла кількість тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня – з 26% до 44%, і зменшилося число противників такої ідеї – з 58% до 31%.

До росіян ж на одинадцятому місяці війни почало доходити, що їхня країна є агресором, а те, що вони називають спеціальною воєнною операцією, є джерелом тривожності. Згідно з дослідженням компанії розвитку громадських зв’язків (КРГЗ), у 83 із 85 регіонів РФ тривожність через війну респонденти включили до трьох найбільших страхів. У 70 регіонах цей страх посів першу позицію, за ним йдуть інфляція і часткова мобілізація. Почала росіян страшити і можливість перенесення воєнних дій на територію країни, яку вони населяють. Коли це перенесення стане доконаним фактом, КРГЗ пасує зробити ще одне дослідження для остаточного підняття настрою.