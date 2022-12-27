307-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:38 Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким УПЦ Московського патріархату має змінити назву і вказати свою залежність від російської юрисдикції. Про це повідомляє пресова служба КС. Судді врахували рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де, зокрема, зазначено: "Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, взяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву". Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації.

15:47 Суд заарештував майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд грн. "У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис тонн української залізної руди. Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України", - повідомили у Службі безпеки України.

15:11 Ставка Верховного Головнокомандувача у вівторок обговорила ситуацію на фронті, а також реалізацію попередніх рішень щодо окремих ділянок, повідомила пресова служба Офісу Президента. Зокрема, йшлося про становище поблизу Бахмута і Кремінної. На засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік.

14:49 Колектив Національної музичної академії України відмовився прибрати ім'я російського композитора Чайковського зі своєї назви. Таке рішення прийняли на зборах у понеділок, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. "Ми розчаровані... Питання навіть не в тому, чиє ім‘я має носити цей заклад. Це питання до маркерів, якими маркуємо свої освітній та культурний простори", – прокоментував Ткаченко.

14:02 Голову СБУ часів Віктора Януковича, державного зрадника Олександра Якименка призначили керувати спецслужбою в російській окупаційній адміністрації, створеній для Херсонської області. Про це повідомляє видання "Міст", покликаючись на запис у російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Там про Якименка є запис як про голову “державної служби безпеки" в області.

13:38 Російські пропагандистські канали шлякують через карту подрібленої Росії, зауважену в кабінеті керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. В етері Скабєєвої говорили про те, що Захід жадає краху Росії й так може виглядати РФ у разі поразки. На мапі в Буданова Курська і Бєлгородська області були домальовані до України, Калінінградська – до Німеччини, Карелія і північний захід – до Фінляндії, а Курильські острови – до Японії.

13:17 Після вибухів на російському військовому аеродромі "Енгельс" 26 грудня ворог передислокував частину стратегічної авіації, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Український журналіст Володимир Золкін, автор каналу "Ищи своих" про російських військовополонених, стверджує з посиланням на неназвані "надійні джерела", що після вибуху на аеродромі було пошкоджено п'ять бомбардувальників ТУ-95МС і диспетчерську вежу, а також загинуло 17 військових і 26 отримали поранення.

12:52 Станом на 27 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій, після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак, повідомили в "Укренерго". Однак наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів у країні, оскільки в енергосистемі збільшився рівень споживання: це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях – відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості.

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.

12:25 У Києві та більшості областей України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. Найближчими днями заборона, мабуть, діятиме по всіх областях, нагадав перший заступник голови Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

11:50 Заступник секретаря російського радбезу Дмітрій Мєдвєдєв поділився мріями на наступний рік: Міжнародний валютний фонд розпадеться, Каліфорнія і Техас виокремляться в окремі країни, Німеччина побудує Четвертий райх, Польща й Угорщина захоплять західноукраїнські області. Ілон Маск назвав прогнози найабсурднішими, які коли-небудь чув, і порадив згадати про них через рік.

11:19 У сербському Белграді вандали замалювали мурал із зображенням Лесі Українки. На стіні залишили проросійські написи і літери Z.

11:07 З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври. Закінчується термін оренди, і директор державного заповідника "Києво-Печерська лавра" її не продовжує – заявив у відеозверненні до Президента намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло.

11:00 Тарифи на відправку посилок до Польщі через EMS-сервіс "Укрпошти" з 1 січня 2023 року будуть знижені на 75%, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Посилка до 1 кг буде коштувати десь 6 дол. (біля 240 гривень). Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти польської, терміни доставки – 7–14 днів.

10:47 У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 10 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 16 ракет, – повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

10:15 Підготовка українських військових до роботи на комплексах Patriot пройде в прискореному режимі, систему почнуть застосовувати в Україні раніше, ніж через шість місяців, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зазвичай підготовка військових до роботи з зенітно-проєктним комплексом Patriot триває близько року.

09:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх 48 годин бойові дії залишалися зосередженими навколо Бахмутського напрямку Донецької області та поблизу Сватового на Луганщині. Росія продовжує ініціювати часті дрібномасштабні напади в цих районах, хоча з рук в руки переходила незначна територія. На півночі серед російських військ, нещодавно перекинутих до Білорусі, ймовірно, були елементи 1-ї гвардійської танкової армії Росії. Це формування, можливо, проводило навчання перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для приведення його у боєздатний стан.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 103 220 (+620) осіб, танків – 3016 (+0) од., бойових броньованих машин – 6024 (+0) од., артилерійських систем – 1998 (+2) од., РСЗВ – 418 (+0) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 267 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4652 (+5) од., спеціальної техніки – 179 (+1) од. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

77,5% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

64,8% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

37,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

30,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. В той же час підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському напрямку обстріляно райони Винторівки, Манухівки, Рижівки та Ворожби Сумської області. На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Першотравневе і Площанка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва і Григорівка на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку постраждали Пречистівка, Золота Нива і Велика Новосілка на Донеччині. На Запорізькому напрямку з мінометів та ствольної артилерії обстріляно райони Темирівки, Ольгівського, Полтавки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Плавнів Запорізької області. На Херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Берислав, Веселе, Садове, Антонівка і Станіслав Херсонської області та місто Херсон. 25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки російської федерації. Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Всупереч деяким повідомленням, президент Росії Путін 25 грудня не пропонував переговорів з Україною.

• Путін, ймовірно, стурбований відсутністю серед еліт підтримки його війни в Україні і, можливо, створює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна.

• Українська розвідка повідомила, що російський офіцер, пов'язаний з "групою Ваґнера", був призначений командувачем Західного військового округу Росії.

• Українські удари по легітимних військових об'єктах у глибокому російському тилу продовжують залишатися точкою невралгії для російської спільноти мілблогерів.

• Російські та українські війська продовжували наступальні операції на лінії Сватове–Кремінна.

• Українські джерела повідомляють, що українські війська ведуть бої під Кремінною.

• Російські джерела стверджують, що російські війська досягли обмежених успіхів на північний схід від Бахмута.

• Російські війська продовжили наземні атаки на західних околицях Донецька.

• Українські військові зазначили, що російські сили, можливо, концентрують певні невизначені сили для наступальних або демонстраційних операцій у Запорізькій області та що російські сили намагаються проводити маломасштабні операції розвідки боєм з метою досягнення правобережної Херсонської області.

• Російські чиновники та націоналісти почали критикувати м'яку міграційну та паспортну політику Кремля щодо мігрантів із Центральної Азії.

• Росія продовжує зусилля з консолідації контролю над окупованими територіями в Україні через маніпуляції з процедурами надання громадянства.