305-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:27 На Херсонщині внаслідок підриву на міні загинуло троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як повідомили в управлінні ДСНС Житомирщини, трагедія трапилася під час розмінування.

11:11 Папа Франціск відслужив у базиліці Святого Петра Нічну Різдвяну Святу Месу, під час якої виголосив проповідь, згадавши про спрагнених влади та грошей людей у світі, що поїдають навіть своїх ближніх, своїх братів і сестер:

Близькість. Ясла служать для того, щоби наблизити їжу до рота та щоб якнайшвидше її спожити. Вони можуть таким чином символізувати один аспект людства: ненажерливість у споживанні. Бо в той час, як тварини у стайні споживають їжу, люди в світі, спрагнені влади та грошей, поїдають навіть своїх ближніх, своїх братів і сестер. Як же багато війн! У скількох місцях також і сьогодні топчуть гідність і свободу! І завжди головними жертвами людської ненаситності є беззахисні та слабкі. Також і під час цього Різдва людство, ненаситне грошей, влади та насолод, не знаходить місця, як це трапилося з Ісусом, для найменших, для багатьох ненароджених дітей, убогих, забутих. Маю на думці, насамперед, дітей, поглинутих війнами, бідністю та несправедливістю. Але Ісус приходить саме туди як дитя у яслах відкинення та непотребу. В Ньому, Вифлеємському дитятку, є кожна дитина. А також запрошення дивитися на життя, на політику та на історію очима дітей.

10:23 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 102 050 (+620) осіб, танків – 3011 (+5) од., бойових броньованих машин – 6010 (+16) од., артилерійських систем – 1991 (+3) од., РСЗВ – 418 (+0) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 267 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4635 (+8) од., спеціальної техніки – 178 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,1% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

77,3% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

64,6% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

37,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

30,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Об'єднані Арабські Емірати відправлять в Україну 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат: «Ці генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя сімей, що постраждали від кризи». Постачання входить до пакету гуманітарної допомоги Україні на 100 мільйонів доларів, про який ОАЕ оголошували раніше. Половину генераторів вже доставили до Варшави, решту передадуть у січні.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, загинули мирні люди. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка Луганської області. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Веселе, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по позиціях наших військ неподалік Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське на Запоріжжі та Марганець і Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати, зокрема, цивільну інфраструктуру населених пунктів Червоногригорівка на Дніпропетровщині та Бургунка, Антонівка і Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців. Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023. Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту. Наша авіація протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об’єкти окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

• Російські силовики можуть створювати інформаційні умови, щоб виправдати націоналізацію ресурсів олігархів для спонсорування воєнних дій Росії.

• Українська розвідка продовжує припускати, що російські військові не дотримуються належних командних структур або процедур.

• Російські війська продовжували наносити обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Кремінна-Сватове.

• Російські війська продовжували вести наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

• Російський спецназ, ймовірно, проводить розвідку дельти Дніпра для вивчення української оборони в правобережній Херсонській області.

• Російські війська завдали удару по житловому району Херсона з реактивної системи залпового вогню «Град», у результаті чого загинуло щонайменше 10 і поранено 55.

• Російська православна церква - афілійована з Кремлем установа - звернулася до Кремля з проханням про звільнення від мобілізації свого духовенства, незважаючи на те, що вона палко підтримує війну російського президента Путіна в Україні.

• Російські чиновники планують вивезти дітей із Горлівки та Донецька до Білорусі, можливо, як схему депортації українських дітей.

• ISW представив новий розділ в оновленні для відстеження щоденних спостережуваних індикаторів і контріндикаторів, що відповідають поточному оцінюваному найнебезпечнішому курсу дій – російському вторгненню в Україну з Білорусі.