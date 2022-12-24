304-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:11 Палата представників Конгресу США 225 голосами «за» при 201 - «проти» підтримала схвалений напередодні Сенатом зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS), який включає додаткове фінансування України обсягом $ 45 млрд.

10:27 Приватна військова компанія "Вагнер" частково диктує російську стратегію на Донбасі через політичні амбіції свого ватажка Євгенія Прігожина, вважає начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times, Мета "хрестового походу" Прігожина на Бахмута - витіснити командирів регулярної російської армії. Позиції найманців укріпив союз Прігожина з командувачем російських військ в Україні Серґєєм Суровікіним проти міністра оборони Серґєя Шойгу. Альянс Прігожина і Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння підрозділам "Вагнера", розширивши роль ПВК у війні. Буданов наголосив, що захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, але покращило б позицію Росії на сході, відкривши дороги до інших міст Донбасу, які перебувають під контролем України.

10:12 Депутати Полтавської міської ради не підтримали рішення про демонтаж пам’ятників Пушкіну та радянським воєначальникам Ватутіну і Зигіну. Проти обох рішень виступив міський голова, на початку засідання фракція "Слуга народу" (9 депутатів) через конфлікт з ним покинула засідання, в результаті за перенесення пам’ятнику Пушкіну бракло 7 голосів з мінімально необхідних 22, за демонтаж пам’ятників Ватутіну і Зигіну – два голоси.

09:56 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З жовтня Росія посилила свої сили в Україні десятками тисяч резервістів. Незважаючи на пом’якшення оперативного дефіциту особового складу, нестача боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором російських наступальних операцій. Росія, ймовірно, обмежила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі приблизно до одного разу на тиждень через обмежену кількість крилатих ракет. Так само Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити можливість широкомасштабних наступальних операцій. Вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що навіть просто підтримання оборонних операцій уздовж довгої лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 101 430 (+480) осіб, танків – 3006 (+1) од., бойових броньованих машин – 5994 (+8) од., артилерійських систем – 1988 (+4) од., РСЗВ – 418 (+4) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 267 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4627 (+5) од., спеціальної техніки – 178 (+0) од. Найбільших втрат ворог зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,0% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

77,1% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

64,5% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

37,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

30,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки. На Новопавлівському напрямку під артилерійський вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад п’ятдесят населених пунктів. Серед них - Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області та Херсон, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне і Чорнобіївка на Херсонщині. Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці. 19 грудня, в місті Старобільськ, до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника. Противник продовжує зазнавати втрат. 22 грудня, в Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• ISW оцінює, що принаймні з жовтня 2022 року Кремль здійснює підготовку для нового найнебезпечнішого плану дій (НПД) — поновлення наступу з боку Білорусі, можливо, на Київ. Можливо, Кремль проводить інформаційну операцію, а можливо, насправді готується до цього плану, яку ISW продовжує оцінювати як малоймовірну, але можливу

• Відомі російські провійськові мілблогери посилюють ймовірність цього плану в зимово-весняний період.

• Російські військові продовжують накручувати індикатори проведення цього плану, посилюючи або інформаційну операцію, спрямовану на встановлення його правдоподібності, або підготовку до нього.

• Російські військові чіткіше здійснюють підготовку для наступу на північному заході Луганської області.

• Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський готується представити мирний план у лютому 2023 року, який може бути приурочений до невдалого російського зимового наступу.

• Відновлення публічних виступів президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він став більше турбуватися про свою популярність та імідж в Росії.

• Російські війська 22-23 грудня провели щонайменше дві розвідувальні операції на півночі та північному сході України.

• Ймовірно, за останні 72 години українські війська досягли тактичних успіхів на схід і південь від міста Бахмут.

• Російські війська продовжують укріплювати оборонні позиції в лівобережній Херсонській та Запорізькій областях і ведуть оборонні дії на півдні України.

• Кремль посилює свої зусилля цензури, щоб заглушити занепокоєння щодо розширення чисельності збройних сил Росії та другої хвилі мобілізації.

• Українські партизани продовжують напади на російських чиновників на окупованих територіях.