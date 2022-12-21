Львівщина знову перевищила ліміт споживання електроенергії.

Львівщина вже другий день поспіль перевищує ліміти споживання електроенергії, доведені НЕК "Укренерго". Тому сьогодні, 21 грудня, в області знову запроваджують аварійні відключення.

Нагадаємо, що Львівщина зараз може споживати близько 50% від своїх звичних потреб. В області діє графік відключення світла для споживачів. Електроенергія подається двічі на добу по чотири години, а в інші години доби можливі аварійні відключення. Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів.

Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла". Також дізнатися групу та графік відключень можна у чат-ботах «Львівобленерго» у Viber і Telegram. Інформація щодо фактичної відсутності електроенергії доступна у розділі "Немає світла". Приєднатись до чат-ботів можна тут.

При цьому "Львівобленерго" радить звіряти групу відключень, до якого належить будинок, із реальними вимкненнями електроенергії. Може бути помилка у самому списку від обленерго, тому його потрібно спершу перевірити на практиці.