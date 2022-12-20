Путіну не вдалося вмовити Лукашенка вступити у війну проти України.

Такий висновок зробив американський Інститут вивчення війни, аналізуючи результати візиту Путіна до Мінська.

Президентові Росії Владіміру Путіну, зважаючи на все, не вдалося переконати правителя Білорусі Олександра Лукашенка вступити у війну проти України. Такий висновок зробив американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи результати візиту шефа Кремля до Мінська.

«Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, причому обидва лідери зазначили, що Білорусь все ще стикається із західною загрозою… ISW продовжує вважати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України є малоймовірною. Той факт, що Путін, схоже, підтримав тези Лукашенка, не переконавши його їх скоригувати, опосередковано підтверджує цю оцінку. Лукашенко, найімовірніше, скоригує свою риторику, щоб дати своєму народу правдоподібне пояснення, чому він раптом відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО», – йдеться у звіті ISW.

У понеділок, 19 грудня, президент Росії Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в перемовинах з Олександром Лукашенком віч-на-віч, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російські міністр оборони Сєргєй Шойгу та міністр закордонних справ Сєргєй Лавров.

Переговори Путіна та Лукашенка тривали приблизно дві з половиною години. На початку зустрічі президент Росії сказав, що говоритимуть переважно про економіку, а після неї на пресконференції повідомив, що вдалося вирішити ключове питання – цін на енергоносії.

Окрім того, вони домовилися, що Росія та Білорусь продовжуватимуть практику постійних військових навчань, а також займатимуться створенням нової військової техніки. Путін розповів про підготовку білоруських екіпажів бойових літаків. А Лукашенко заявив, що у Білорусі поставлено на бойове чергування комплекси С-400 та «Искандер», які передала Росія.

Прессекретар президента РФ Пєсков ще напередодні зустрічі заперечував, що Путін має намір обговорити з Лукашенком участь Білорусі у війні. Від закликав ставитися до повідомлень про те, що Путін нібито їде до Мінська для примусу Білорусі до участі у війні в Україні як до «безпідставних вигадок».