Путіну не вдалося вмовити Лукашенка вступити у війну проти України.

Такий висновок зробив американський Інститут вивчення війни, аналізуючи результати візиту Путіна до Мінська.

 

 

Президентові Росії Владіміру Путіну, зважаючи на все, не вдалося переконати правителя Білорусі Олександра Лукашенка вступити у війну проти України. Такий висновок зробив американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи результати візиту шефа Кремля до Мінська.

 

«Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, причому обидва лідери зазначили, що Білорусь все ще стикається із західною загрозою… ISW продовжує вважати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України є малоймовірною. Той факт, що Путін, схоже, підтримав тези Лукашенка, не переконавши його їх скоригувати, опосередковано підтверджує цю оцінку. Лукашенко, найімовірніше, скоригує свою риторику, щоб дати своєму народу правдоподібне пояснення, чому він раптом відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО», – йдеться у звіті ISW.

 

У понеділок, 19 грудня, президент Росії Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в перемовинах з Олександром Лукашенком віч-на-віч, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російські міністр оборони Сєргєй Шойгу та міністр закордонних справ Сєргєй Лавров.

 

Переговори Путіна та Лукашенка тривали приблизно дві з половиною години. На початку зустрічі президент Росії сказав, що говоритимуть переважно про економіку, а після неї на пресконференції повідомив, що вдалося вирішити ключове питання – цін на енергоносії.

 

Окрім того, вони домовилися, що Росія та Білорусь продовжуватимуть практику постійних військових навчань, а також займатимуться створенням нової військової техніки. Путін розповів про підготовку білоруських екіпажів бойових літаків. А Лукашенко заявив, що у Білорусі поставлено на бойове чергування комплекси С-400 та «Искандер», які передала Росія.

 

Прессекретар президента РФ Пєсков ще напередодні зустрічі заперечував, що Путін має намір обговорити з Лукашенком участь Білорусі у війні. Від закликав ставитися до повідомлень про те, що Путін нібито їде до Мінська для примусу Білорусі до участі у війні в Україні як до «безпідставних вигадок».

20.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ніч, коли ходить святий Миколай
Андрій Содомора
До тієї ночі ми, діти, відраховували місяці, тижні, дні, години. Казкова й таємнича, вона наближалася з першими білими сутінками
19.12.22 | | Дискурси
299-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Верхньокам’янського, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Красногорівки, Олександрополя, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
19.12.22 | | Україна
Українці мовчання
Віталій Портников
Бути українцем у Росії уже сприймається майже як дискредитація російських збройних сил
18.12.22 | | Дискурси
«Нова радість стала» у мажорному ладі
Стефанія Олійник          
Колядування під час війни сповнюється новими сенсами. Мецо-сопрано Лілія Нікітчук і піаністка Марта Кузій у концерті «Коляди на новий лад» у Львівській філармонії озвучили їх на прикладах українських та польських колядок, аранжування яких були здійснені після Другої світової й під час війни нашого часу.
18.12.22 | | Штука
298-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському й Авдіївському напрямках; за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах більш ніж п’ятнадцяти населених пунктів.
18.12.22 | | Україна
Чому діти так легко засвоюють граматику?
Дозрівання зони Брока в мозку надає чотирирічним дітям здібності до вивчення граматики.
17.12.22 | | Наука
Маестро хорового мистецтва
Олег Цигилик
Із Павлом Василем наші творчі стосунки тривають досі на перехресті концертних шляхів  міжнародного фестивалю духовної музики східного обряду в Кошицях та Пряшеві, де ми успішно проявили себе своїми чоловічими хорами (львівським «Гомоном» та пряшівським – богословів).
17.12.22 | | Штука
Прогулянки вздовж і над Сяном
Василь МАХНО
Уявляю, як востаннє оглядається на свій дім мій дідо Юрко, щоби пронести його – не знати для чого, принаймні в своїй пам'яті – як легку пучку світла
17.12.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.