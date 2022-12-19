Згадуючи «норманську теорію»

Років через тисячу якісь тодішні Готліб-Зігфрід Баєр чи Август Людвіг Шлецер (а може інкарнації Михайла Брайчевського чи Миколи Котляра) аналізуватимуть події на наших теренах у ХХІ столітті і сперечатимуться про роль «варягів» та «автохтонів».

Президент тижня

Володимир Зеленський продовжує посилювати свій статус «людини року» на міжнародному рівні. Розпочата в листопаді під час індонезійського саміту G20 експлуатація теми «формула досягнення миру» була розвинута 12 грудня на саміті G7. Президент України назвав три кроки, які наблизять мир для України. Перший крок – «нова сила», на думку Зеленського, передбачає отримання Україною більше реактивної артилерії та далекобійних ракет. «Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія», – прогнозує Зеленський.

«Нова міцність» – другий крок озвучений президентом так: «Маємо зберегти й наступного року фінансову, енергетичну та соціальну стабільність. Не програти в цьому – це виграти в усьому».

Перші пункти адресувалися командам Залужного і Шмигаля. А третій крок – «нова дипломатія» – насамперед буде залежати від самого Зеленського, і він констатував: «Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх наших людей і всіх наших територій».

Президент анонсував організацію Україною зимового саміту країн-партнерів, де «формула миру» набере більш конкретних рис, і перейшов на медійний фронт. Зеленський не міг оминути увагою Чемпіонат світу з футболу, але FIFA заборонила трансляцію звернення президента України перед фінальним матчем у Катарі. Президентові футбольної асоціації Джанні Інфантіно російський слоган «спорт внє політікі» зайшов краще, ніж фраза Зеленського: «Цей чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни та народи можуть вирішувати, хто сильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому футбольному полі, а не на червоному полі битви. Це мрія стількох людей! Коли гравці змагаються, але всі насолоджуються миром».

Безпосередньо росіянам Зеленський надіслав звістку за посередництвом французьких телеканалів TF1 та LCI, яким дав інтерв’ю . Соловйовим, скабєєвим та іншим сімоньянам можна в черговий раз напружуватися і згадувати кремлівських двірників, бо, на думку президента України, пропагандистів чекає міжнародний трибунал. Решта росіян може розслабитися – українці не примушуватимуть громадян РФ справляти фізіологічні потреби в унітаз, а не в кущі, і не вчитимуть їх «Червоної калини». На питання про бажання ЗСУ дійти до Москви, як це було у 1945 році у випадку з Берліном, Зеленський відповів: «Нас не цікавить Москва. Нас не цікавить Санкт-Петербург. Нас не зацікавлять чужі землі. Нас не цікавить життя Російської Федерації. Тому нас цікавить тільки наша земля. І ми хочемо її деокупувати. Ось і все. Розмовляти з Росією треба, з тією Росією, яка готова поважати вас. Яка готова говорити не зброєю, а словами. Яка готова вам віддати, тим чи іншим шляхом, ваші законні території згідно з міжнародним правом. От із цією Росією можна буде говорити. Але не з нацистською».

Парламенти тижня

У законодавчому і представницькому органі Європейського Союзу відбулася церемонія вручення премії Сахарова, яку отримав «сміливий народ України в особі президента Володимира Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства». Врученню премії передував виступ президентки Європарламенту Роберти Мецоли:

«Немає нікого більш гідного цієї премії. Ця нагорода – для українців, які воюють на фронті, для тих, хто був змушений виїхати, тих, хто втратив рідних та друзів, усіх тих, хто встає та бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться і ми разом з ним».

Тенденція захоплення Україною в Європарламенті матеріалізувалася і в резолюції про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Раніше такі рішення приймали парламенти Німеччини та Чехії, а вищі законодавчі органи Румунії, Молдови й Ірландії проголосували за Декларацію про засудження Голодомору.

Меркантильна сторона стосунків України та Європи втілилася у виділення нам Євросоюзом 18 мільярдів євро, довкола яких зламали ліс списів. Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що в наступному році кошти надходитимуть частинами, і йдеться про кредит під 3–4% річних мінімум на двадцять років.

Рада тижня

Вітчизняний законодавчий орган також проявив активність, але в напрямку, який втішить далеко не всіх. Для великого бізнесу Верховна Рада відтермінувала норму про обов’язкове створення наглядових рад у публічних компаніях із 1 січня 2023 року до плюс 90 днів після скасування воєнного стану.

«Закон про медіа», який надає Національній раді з питань телебачення і радіомовлення державного регулювання діяльності медіа статусу органу державного регулювання діяльності медіа та органу нагляду, опозицією був сприйнятий як закон, що надасть Нацраді можливість позакривати всіх неугодних. Натомість у самій Нацраді стверджують, що позбавляти ліцензії на мовлення може тільки суд, а регулятор слідкуватиме за порядністю ЗМІ. На те, що ситуація з медіа перебуває в розвитку і буде в такому стані ще довго, прозоро натякнула заступниця Голови Верховної Ради України.

«У Верховної Ради спільно з громадськістю, медіаспільнотою, профільним комітетом та асоціаціями ще є час і можливість привести зміст і суть цього законопроєкту до більшої відповідності вимогам часу (а медіа зараз точно змінились), врахувати рекомендації Єврокомісії, врахувати попередні прорахунки у захисті національного інформаційного простору від російського контенту, передбачити можливість миттєвої й чіткої реакції на будь-які антидержавні ініціативи та впорядкувати кінцево питання прозорості – власності, економічної моделі, що призведе до зміцнення і незалежності діяльності медіа в Україні», – окреслила перспективи існування вітчизняної четвертої влади Олена Кондратюк.

А найбільшого резонансу набрало голосування за законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності. Вже кількість нардепів, які підтримали його (228 голосів), викликала легку підозру. Заспокоїти всіх збентежених спробувала Олена Шуляк.

«Після ухвалення законопроєкту №5655 у руках місцевої влади будуть усі необхідні інструменти, щоб протидіяти хаотичній забудові та незаконному будівництву – аж до демонтажу незаконних об’єктів без рішення суду. І це покладе край багатьом типовим проблемам українських міст», – написала у Facebook голова партії «Слуга народу».

Активну частину громадськості нардепка, втім, не заспокоїла, тому з’явилася петиція до президента із закликом ветувати законопроєкт, яка менш ніж за добу набрала 30 тисяч підписів і звернення мерів 38 українських міст щодо дискусійності нового закону. Цифровізація й автоматизація процесів на будівельному ринку, які мали стати панацеєю від зловживань, відійшли на другий план і протистояння на цьому напрямку триватиме ще довго.

Суд тижня

Ситуацію стосовно судів, які мають вирішувати проблемні моменти і в медіа, і в містобудівництві, найкраще ілюструє епопея з Окружним адміністративним судом Києва. Про суддю Павла Вовка і його «плівки» майже забули в Україні, але дуже доброю виявилася пам’ять у американців. У Держдепі США повідомили:

«Державний департамент включив у список Вовка за вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси».

Стосовно Вовка і його близьких американці включили закон Магнітського, і в Україні довелося згадати, що в липні 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила інформацію про 11 осіб на чолі з Павлом Вовком, які діяли в рамках злочинної організації, що мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів і Вищою радою правосуддя. Тоді Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства, і через два з половиною роки мусили втрутитися американці.

Реакцією на рішення Держдепу був підпис Володимира Зеленського під відповідним документом і традиційний оптимізм президента України:

«Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ триває».

Враховуючи те, що місцеперебування самого Вовка достеменно не відоме, а старі судді будуть функціонувати і в нових судах, можна чекати на продовження історії. Якщо, звичайно, Держдеп знову простимулює.