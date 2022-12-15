Російські хакери атакували сайт "Львівобленерго".

У четвер вночі, 15 грудня, російські хакери атакували сайт та інші інтернет-ресурси «Львівобленерго», однак фахівцям компанії спільно з СБУ вдалося відбити атаку.

«Сьогодні вночі хакери, які на службі в російських окупантів, атакували сайт та інші ІТ-ресурси «Львівобленерго». Завдяки вчасному попередженню від Служби безпеки України ІТ-спеціалістам нашої компанії вдалося відбити атаку», – повідомили в «Львівобленерго».

У компанії також зазначили, що вжили додаткових заходів захисту ІТ-інфраструктури, тому вебсайт «Львівобленерго» та інші сервіси компанії можуть працювати з певною затримкою.