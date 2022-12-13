Суд виніс вирок затриманому у Львові бойовику «ЛНР».

 

Галицький районний суд міста Львова визнав винним 30-річного вихідця із Луганщини Руслана Глотова, який у 2014 році брав участь у збройних формуваннях самопроголошеної «ЛНР», зокрема, чергував на блокпостах бойовиків. Вироком суду йому призначили 15 років в'язниці.

 

 

Руслана Глотова затримали на початку березня 2022 року у Львові, де він перебував у статусі внутрішньо-переміщеної особи. Його рідне селище Тошківка Луганської області тимчасово окуповане російськими військами.

 

Чоловік перебував на обліку у Дрогобицькому військкоматі та начебто збирався воювати за Україну. Він мав намір потрапити до лав ЗСУ, але після ретельної перевірки з’ясувалось, що він причетний до діяльності «ЛНР». Тому Глотова помістили в СІЗО без можливості внесення застави, повідомляє «Судовий репортер».

 

За матеріалами справи, у 2014 році Глотов із автоматом Калашникова чергував на одному з блокпостів на кільцевій дорозі в Лисичанську. Він перевіряв документи громадян, оглядав їх речі і транспортні засоби, також патрулював і спостерігав, щоб не проїжджав транспорт зі зброєю і боєприпасами.

 

Прокурор надав суду інформацію з особистої сторінки Глотова та його знайомого у соцмережі «ВКонтакте». На фото обвинувачений у футболці з написом «справедливая Россия» хизується перебуванням у Москві вже після початку війни на сході України у 2014 році. На інших світлинах Глотов стоїть поряд із озброєними чоловіками у військовій формі з шевронами російського зразка. Потім уже сам у камуфляжі, зі зброєю, на військовій техніці.

 

 

У судових засіданнях Руслан Глотов неодноразово наголошував на тому, що раніше сам звернувся до правоохоронців і повідомив про службу в «ЛНР» і начебто був реабілітований. У суді обвинуваченого захищав адвокат із Центру безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Прожуган, який у розмові з журналістами визнав, що слова Глотова не мають підтвердження.


У суді підсудний свою провину визнав частково: лише в участі у непередбачених законом збройних формуваннях ( ч. 2 ст. 260 ККУ), але не щодо сприяння терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 ККУ).
 

13.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Лункі удари пам’яті
 Ігор Котик
Василь Портяк – із тих митців, хто прагнув показати, як все непросто. Така оптика народжується не по гарячих слідах воєнних злочинів, вона формується через десятиліття після того, як рани загояться, земля на могилах осяде...
12.12.22 | | Штука
292-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
12.12.22 | | Україна
Жінки старіють інакше, ніж чоловіки
Дослідження на плодових мушках засвідчили, що біологічна стать визначає дію рапаміцину – препарату для омолодження.
11.12.22 | | Наука
291-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут на Донеччині.
11.12.22 | | Україна
“Останній пророк”: дорослішання покоління?
Олеся Ісаюк
Усе покладено і пропущено через досвід покоління 1920–1930-х — з їхніми ідеями, болями і бажаннями врешті відвоювати незалежність.
10.12.22 | | Україна
290-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки, Невського, Білогорівки Луганщини та Яковлівки, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Дружби, Невельського, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
10.12.22 | | Україна
Де почути те, що буде завтра?
Алік Олісевич
1987 рік. Рух гіпі в тоталітарній державі (львівський маніфест), ризька Свобода, антисовєтчик Сковорода, Набока і Український культурологічний клуб
09.12.22 | | Дискурси
Президент за ґратами – це нормально
Максим МУЛЯР
Що 22 роки в Перу скидають та ув’язнюють президентів. Причому як правих, так і лівих, щойно вони виходять за межу конституційної пристойності. Так і має діяти славна «глибинна держава».
09.12.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.