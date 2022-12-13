Суд виніс вирок затриманому у Львові бойовику «ЛНР».

Галицький районний суд міста Львова визнав винним 30-річного вихідця із Луганщини Руслана Глотова, який у 2014 році брав участь у збройних формуваннях самопроголошеної «ЛНР», зокрема, чергував на блокпостах бойовиків. Вироком суду йому призначили 15 років в'язниці.

Руслана Глотова затримали на початку березня 2022 року у Львові, де він перебував у статусі внутрішньо-переміщеної особи. Його рідне селище Тошківка Луганської області тимчасово окуповане російськими військами.

Чоловік перебував на обліку у Дрогобицькому військкоматі та начебто збирався воювати за Україну. Він мав намір потрапити до лав ЗСУ, але після ретельної перевірки з’ясувалось, що він причетний до діяльності «ЛНР». Тому Глотова помістили в СІЗО без можливості внесення застави, повідомляє «Судовий репортер».

За матеріалами справи, у 2014 році Глотов із автоматом Калашникова чергував на одному з блокпостів на кільцевій дорозі в Лисичанську. Він перевіряв документи громадян, оглядав їх речі і транспортні засоби, також патрулював і спостерігав, щоб не проїжджав транспорт зі зброєю і боєприпасами.

Прокурор надав суду інформацію з особистої сторінки Глотова та його знайомого у соцмережі «ВКонтакте». На фото обвинувачений у футболці з написом «справедливая Россия» хизується перебуванням у Москві вже після початку війни на сході України у 2014 році. На інших світлинах Глотов стоїть поряд із озброєними чоловіками у військовій формі з шевронами російського зразка. Потім уже сам у камуфляжі, зі зброєю, на військовій техніці.

У судових засіданнях Руслан Глотов неодноразово наголошував на тому, що раніше сам звернувся до правоохоронців і повідомив про службу в «ЛНР» і начебто був реабілітований. У суді обвинуваченого захищав адвокат із Центру безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Прожуган, який у розмові з журналістами визнав, що слова Глотова не мають підтвердження.



У суді підсудний свою провину визнав частково: лише в участі у непередбачених законом збройних формуваннях ( ч. 2 ст. 260 ККУ), але не щодо сприяння терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 ККУ).

