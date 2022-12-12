Пластуни привезли до Львова Вифлеємський вогонь миру.

У понеділок, 12 грудня, пластуни традиційно привезли до Львова Вифлеємський вогонь миру.

Представники осередку Пласту у Львові передали Вифлеємський вогонь миру меру Львова Андрію Садовому, його заступникам, депутатам та військовослужбовцям, повідомила пресслужба ЛМР.

Львівські пластуни отримали вогонь вчора, 11 грудня, одночасно від польських та словацьких скаутів, і сьогодні через мера Львова передали його громаді міста.

«Цьогорічний вогонь особливий, бо ми його приймаємо з нашими військовими зі 80-ої та 125-ої бригад. Сьогодні ми тут всі як одна велика родина. Цей вогонь завжди ніс і несе надію, віру в нашу перемогу, яку ми всі так очікуємо, до якої так сильно прагнемо», – сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.



