В російському полоні перебувають українці, яких не вважають полоненими.

Зокрема харківський студент Микита Шкрябін не є ні полоненим, ні фігурантом кримінальних справ, але й будь-якими процесуальними правами він не диспонує.

 

 

Гарнізонний військовий суд у Росії розглянув справу 20-річного громадянина України Микити Шкрябіна, якого під час бойових дій в Україні схопили російські окупанти. Суд визнав, що у нього немає жодних процесуальних судових прав у Росії. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на слова керівника міжнародної правозахисної групи «Агора» Павла Чікова.

 

Микита Шкрябін – студент третього курсу Харківського юридичного університету. За словами його матері, він не брав участі у бойових діях. Російські військовики затримали його 29 березня 2022 року, після чого він перебуває у розпорядженні російського міністерства оборони на території РФ у місці, яке у відомстві не розкривають.

 

Шкрябіна затримали «за протидію спеціальній військовій операції» – йшлося у відповіді міноборони РФ, яку у вересні отримав російський адвокат українського студента Лєонід Соловйов. Міністерство не визнало Шкрябіна військовополоненим.

 

Адвокат Соловйов звернувся до Слідчого комітету із заявою про злочин, який скоїли невстановлені російські військовики, тривалий час утримуюючи його підзахисного. Військові слідчі відмовилися провести перевірку. Після чого адвокат звернувся до суду. За словами Чікова, суд визнав бездіяльність слідства законним.

 

«Суд встановив: Шкрябін затриманий за протиправні дії, при цьому він не є фігурантом будь-яких кримінальних справ, щодо нього не ведеться розслідування, отже будь-якими процесуальними правами, у тому числі на адвоката, він не володіє», – повідомив Павло Чіков у своєму Telegram-каналі.

 

Глава «Агори» додав, що в ізоляції в Росії, «за різними оцінками, перебуває кілька тисяч полонених громадян України». При цьому незрозуміло, де саме утримують більшість із них. «Міноборони РФ на запити російських адвокатів підтверджує факт утримання конкретних осіб, також повідомляє про стан здоров'я. Інформація про конкретне місцезнаходження не повідомляється і доступ до них заборонений», – зазначив Чіков.

12.12.2022

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