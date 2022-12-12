Енергетики відновлюють електропостачання населених пунктів, які знеструмила зимова стихія, зокрема внаслідок обледеніння проводів та гілок дерев, які падають на електромережі з-за меж охоронних зон і пошкоджують їх. Про це повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».
Внаслідок негоди на Львівщині без електроенергії 25 населених пунктів повністю та 57 частково у:
- Центральному РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська частина);
- Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська част.);
- Північному РЕМ (Радехівська, Червоноградсько-Сокальська, Кам’янко-Бузька част.);
- Західному РЕМ (Жовківська, Мостиська част.);
- Південному РЕМ (Дрогобицька част.);
- ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.)
У «Львівобленерго» застерігають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом.
"Відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком» – зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками", – попереджають фахівці.
Якщо побачили пошкоджені електромережі – повідомте про ситуацію за номером
0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно)
або на інші номери кол-центру:
067-333-15-68,
050-460-15-68,
093-170-15-68,
(032) 290-75-68.12.12.2022