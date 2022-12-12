Енергетики відновлюють електропостачання населених пунктів, які знеструмила зимова стихія, зокрема внаслідок обледеніння проводів та гілок дерев, які падають на електромережі з-за меж охоронних зон і пошкоджують їх. Про це повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».

Внаслідок негоди на Львівщині без електроенергії 25 населених пунктів повністю та 57 частково у:

- Центральному РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська частина);

- Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська част.);

- Північному РЕМ (Радехівська, Червоноградсько-Сокальська, Кам’янко-Бузька част.);

- Західному РЕМ (Жовківська, Мостиська част.);

- Південному РЕМ (Дрогобицька част.);

- ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.)

У «Львівобленерго» застерігають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом.

"Відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком» – зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками", – попереджають фахівці.

Якщо побачили пошкоджені електромережі – повідомте про ситуацію за номером

0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно)

або на інші номери кол-центру:

067-333-15-68,

050-460-15-68,

093-170-15-68,

(032) 290-75-68.