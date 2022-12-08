288-й день війни Росії в Україні. Хронік

09:00 Переважна більшість американців продовжує підтримувати додаткове постачання Україні зброї (65%) та економічної допомоги (66%), прийом українських біженців (73%) та посилення санкції проти Росії (75%), свідчать дані опитування Chicago Council 18-20 листопада 2022 р.

Більшість вважає, що Сполучені Штати повинні підтримувати поточний рівень підтримки України на невизначений термін (40%), ще 27% вважають, що підтримку треба посилити: США і союзники мають надіслати на допомогу Україні війська і швидко закінчити війну, і лиш 29% – що треба згортати допомогу Україні. Навіть серед республіканців прихильників згортання допомоги становлять меншість: 43% при 28% підтримки поточного рівня допомоги і 28% її кардинального посилення — останніх навіть більше, ніж серед демократів (25%).

При цьому більшість (56%) тих, хто вважає, що Україна перемагає у війні, вважають, що Сполучені Штати повинні продовжувати поточний рівень допомоги на невизначений термін, натомість по третині ті, хто вважає, що перемагає Росія, виступають за те, щоб Сполучені Штати поступово припинили свою підтримку України (36%) або втрутилися військовим чином, щоб припинити війну (33%).

Характерно, що на думку про те, хто перемагає, можуть впливати медіа, звідки респондент отримує інформацію: тільки 26% американців, що довіряють Fox News, вважають, що Україна перемагає, натомісь серед аудиторії MSNBC – 48%, NBC – 36%, CNN – 32%. Загалом половина (46%) американців вважає, що у війні ще ніхто не перемагає, а по 26% – що перемагає Росія або Україна; серед демократів відповідно 23 і 32 відсотків, серед республіканців – 27 і 23 відсотків.

Але якщо внести в запитання ціну, яку американцям треба заплатити за підтримку України ("Чи США повинні підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно, навіть якщо американським домогосподарствам доведеться як наслідок платити вищі ціни на газ і продукти") підтримка порівняно з липневими 58% зменшується до 48% (61% серед демократів і 33% серед республіканців).

08:11 Після удару безпілотника по авіабазі «Дягілєво» під Рязанню в Росії з неї зникли щонайменше дев’ять стратегічних бомбардувальників Ту-22М, свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com зроблені вчора вранці. На цій авіабазі, що за 500 кілометрів від лінії фронту, дислоковані літаки-заправники Іл-76, розміщується 43-ій Центр бойового застосування та переучування льотного складу, пілотів дальньої авіації.

08:00 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. За минулу добу противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Хрінівка і Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Улиця, Чернацьке і Середина Буда на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Амбарне, Бологівка, Дворічна, та Кам’янка Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе, Харківської області та Стельмахівка і Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку зафіксовано вогневе ураження ворогом районів Греківки, Макіївки і Площанки Луганської області та Тернів, Діброви і Григорівки на Донеччині. На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник не полишає спроб іти в наступ. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині. На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Зафіксовано артилерійське ураження більш як 15 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них - Золота Балка, Качкарівка, Львове, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське Херсонської області. Також під вогонь потрапили острів Білогрудий та міста Херсон і Миколаїв. За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись. На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. В той же час наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136” та розвідувальний дрон “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу, позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.

• Путін використовує російську Раду з прав людини для консолідації влади, відкидаючи принципи міжнародного права в галузі прав людини.

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з коментарями, які підтверджують попередні оцінки ISW, що оперативна пауза взимку 2022-2023 рр. була би на користь Росії.

• Російські війська вперше за три тижні застосували в Україні безпілотники "Шахід-136".

• Спроби Росії змусити Білорусь приєднатися до війни в Україні можуть спричинити тертя в білоруській армії.

• Російські війська, ймовірно, нарощують темп контратак у східній частині Харківської та західній частині Луганської областей.

• Російські війська продовжували наступальні операції на Бахмутському та Авдіївсько-Донецькому напрямках.

• Російські війська продовжували оборонні дії та перегрупування сил на сході Херсонської області.

• Незалежні російські медіа повідомляють, що мобілізаційні заходи триватимуть, незважаючи на заяви російських офіційних осіб про протилежне.

• Російська окупаційна влада, ймовірно, перетворює Маріуполь Донецької області на тилову військову та логістичну базу для російських військ.