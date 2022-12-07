У Німеччині проведено масштабну операцію проти неонацистів-«райхсбюрґерів».

Ультраправі заколотники планували напади на конституційні органи влади ФРН.

У Німеччині у середу зранку, сьомого грудня, розпочалася масштабна операція правоохоронців проти так званих «райхсбюрґерів» (Reichsbürger) – готових до насильницьких акцій учасників праворадикального руху, які не визнають існування ФРН. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію Федеральної прокуратури Німеччини. У ході операції щонайменше 25 осіб затримано за підозрою у приналежності до правоекстремістського середовища. При цьому обшуки пройшли в більш ніж 130 будинках, квартирах і офісах в одинадцяти федеральних землях.

За даними прокуратури, «райхсбюрґери» планували повалення конституційних органів влади у країні. «З сьогоднішнього ранку проводиться масштабна антитерористична операція. Федеральна прокуратура проводить слідчі дії щодо терористичної мережі зі середовища "райхсбюрґерів". Є підозра, що на конституційні органи влади планувався збройний напад», – написав міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) в мікроблозі Twitter.

Як повідомили у Федеральній прокуратурі, затримання «райхсбюрґерів» проводилися на підставі ордерів, виданих слідчими суддями Федеральної судової палати. Більшість затриманих – громадяни ФРН. Проте є серед них і російська громадянка. Вона, зважаючи на все, займалася зв'язками з прихильниками у Росії.

За даними Федеральної прокуратури, терористичне угруповання намагалося завербувати у свої лави вояків Бундесверу і поліціянтів. Воно хотіло створити власне «військове крило» і раду на чолі з «Гайнріхом XIII P.R.». За даними німецьких ЗМІ, під цим титулом ховається поважний підприємець, бізнес якого пов'язаний з нерухомістю, з Франкфурта-на-Майні, який володіє мисливським будиночком у Бад-Лобенштайні на сході Тюрінґії.

«Райхсбюрґери» не визнають ФРН і вважають себе громадянами «Німецького Райху». Вони виготовляють альтернативні посвідчення особи та водійські права неіснуючої імперії. Рух виник ще 1980-ті. За даними Відомства з питань захисту конституції, наразі в Німеччині налічується близько 21 тисячі послідовників «райхсбюрґерства».