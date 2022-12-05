Зміни на західному фронті

«Русскій мір» константний у своїй тупості, агресивності та жадібності, «колективний Захід» здатний реагувати на нові виклики.

Саміти тижня

За 14 років атмосфера в столиці Румунії зазнала значних змін, і якщо в квітні 2008 року Бухарестом ходив Путін і розповідав Бушу-молодшому, що «Україна – це навіть не держава», то в листопаді 2022-го там же роздумують, як ефективніше допомогти Україні, аби на наступному зібранні країн – членів НАТО про президента РФ говорили лише у минулому часі.

Ще відносно недавно Єнс Столтенберґ дуже обережно говорив про співпрацю з Україною – тепер Генеральний секретар НАТО запевняє, що підтримуватиме нас у війні з росіянами стільки, скільки буде необхідно. Міністри закордонних справ країн НАТО запевнили, що підтримуватимуть Україну в боротьбі з руйнуванням енергосистеми. У Бухаресті ж стало відомо, що Пентагон уклав контракт на виробництво ракетних комплексів NASAMS для України на загальну суму понад 1,2 мільярда доларів.

Тимчасом у столиці Німеччини відбулася зустріч міністрів юстиції країн, що входять у G7. На цьому заході учасники досягли офіційної домовленості щодо розслідування злочинів РФ в Україні, яких уже зафіксовано понад 45 000. У Берліні ж представники Німеччини ініціювали проведення найближчими днями саміту міністрів закордонних справ G7 для обговорення подальшої підтримки енергопостачання України, який відбудеться знову в Бухаресті.

До переліку військових злочинів може долучитися і торгівля росіянами награбованою українською сировиною, про що нещодавно говорив головний прокурор Швейцарії. Але про вітчизняне зерно, яким злодії-вбивці майже відкрито торгують, поговоримо пізніше. Зараз варто згадати, що раніше заклик створити міжнародний трибунал пролунав у вересні, коли ЗСУ звільняли Харківщину, де виявили сотні могил закатованих українців, а озвучили його представники Чехії, яка зараз головує в Євросоюзі. Ще у березні створити для військових злочинців РФ трибунал на кшталт Нюрнберзького закликали експрем’єри Великої Британії Гордон Браун і Джон Мейджор.

Але щоби не склалося враження, що метастази «руского міра» не просочилися на той самий «колективний Захід», варто згадати, що офіційний Вашингтон поки що не вважає за потрібне визнати РФ державою-терористом, бо, як сказала посол США в НАТО Джуліанн Сміт, це «може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні або вивозити певну кількість зерна з України». А президент Франції висловив переконання, що Захід має розглянути, як задовольнити потребу Росії у гарантіях безпеки, якщо президент Путін погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні. Макрону максимально доступно відповів секретар РНБОУ Олексій Данілов: «Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари». Американці з роздумами про контрпродуктивність колись уже дочекалися свого Перл-Харбора та веж-близнюків, після чого врешті взялися за голову.

Провокації тижня

Якийсь час шукачі істини з'ясовували, хто саме і з яких причин надіслав у посольство України в Іспанії лист із вибухівкою (комендант дипустанови в Мадриді був поранений у результаті контакту з тією поштою), також небезпечні пакети були направлені прем’єр-міністрові Іспанії, на підприємство з виробництва зброї в Сарагосі, до військової авіабази у Торрехон-де-Ардосі, супутникової компанії ЄС і посольства США. Потім посольства України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, а також генеральні консульства в Неаполі та Кракові й консульство в чеському місті Брно отримали «закривавлені пакунки», в яких, за словами речника вітчизняного МЗС Олега Ніколенка, «були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах».

Поштою вибухівку відправляти почали анархісти ще у позаминулому столітті, але сучасні пропагандисти бездержавності у плані врівноваженості займають місце десь між філателістами і нумізматами. Італійська мафія (якщо вірити Маріо П’юзо) в часи свого розквіту здохлою рибою попереджала тих, хто її зацікавив, про майбутню страту адресата, але очей тваринам не виколупувала. Коли ж усі можливі варіанти було переглянуто, матеріалізувався власник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин і двома фразами розставив усе на місце. Коли до цього персонажа надійшов запит від американських журналістів із CNN, які просили розтлумачити, звідки в цій історії ноги ростуть, Прігожин вибухнув: «Задумайтесь над безумством, коли якісь хулігани посилають листи-бомби або інші образливі речі, як це стосується ПВК "Вагнер". ПВК "Вагнер" ніколи не займається хамськими дурними витівками. Це не наш стиль». А потім, щоб уже ніхто не сумнівався, додав: «Не будіть, американці, ПВК "Вагнер", поки ПВК "Вагнер" ще спить». Ясна річ, що нічого подібного Прігожин зробити не міг, а повідомлення, розтиражовані російськими пропагандистами, буцім Євгєній Вікторовіч у відповідь на визнання Європарламентом ПВК «Вагнер» терористичною організацію надіслав на адресу цієї структури кувалду з логотипом означеної ПВК, – то вигадки самих пропагандистів. А якщо не вигадки, то «гейропейцям» треба знати, що кувалда в свідомості Прігожина символізує «працелюбність і незакомплексованість тварюки», а зовсім не те, що вони подумали про роздовбані голови «вагнерівців»-ренегатів.

Нічого розумнішого за поштовий тероризм і вимазування фекаліями під’їзду будинку, де живе український посол у Ватикані, росіяни не придумають. Але поки Захід міркуватиме, чи називати терористів терористами і чинити з ними відповідно, кувалдами ще помахають.

Обмеження тижня

Після доволі тривалих дискусій, чи пасує заганяти «глубінний народ» у ще глибшу клоаку, ніж та, в якій він перебуває на сучасному етапі своєї еволюції, Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується РФ, на рівні 60 доларів США за барель. Обмеження цін на російську нафту набуває чинності 5 грудня 2022 року і «обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, та різко скоротить доходи, отримані Росією від нафти після того, як вона розв'язала незаконну агресивну війну проти України». А це, своєю чергою, «послужить стабілізації світових цін на енергоносії за одночасного пом'якшення несприятливих наслідків для енергопостачання третіх країн», – додали в Раді ЄС.

Рішення європейців цілком заслужено розкритикував Президент України. «Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція», – заявив Зеленський у відеозверненні і додав, що навіть при нових обмеженнях на нафту російський бюджет отримає на рік близько 100 млрд доларів. Для європейців, яких після омікрону косить хворобливе бажання зрозуміти росіян, Зеленський розтлумачив: «Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень».

А щоб «колективний Захід» не мав сумнівів у адекватності росіян, свої п’ять копійок вставив постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов, який настрашив: «З цього року Європа буде жити без російської нафти. Москва вже дала зрозуміти, що не постачатиме нафту в ті країни, які підтримують антиринкове обмеження цін». І поки в інтелігентну свідомість європейців не вкладеться, що по-людськи з росіянами не можна, а по периметру РФ треба побудувати стіну з попередженням «Обережно! Кидаються лайном», нічого доброго не буде.

Зерно тижня

Міжнародна ініціатива «Grain from Ukraine» («Зерно з України»), яка стартувала в середині листопада, вже дала результати. Згідно з цією ініціативою Україна планує відправити щонайменше 60 суден до найбільш потребуючих країн, і кожен такий корабель врятує від голоду близько 100 тисяч людей.

Перше судно в рамках Grain from Ukraine прибуло до Ефіопії з 25 тисячами тонн пшениці. І дуже вчасно з’явилося розслідування від Bloomberg про те, що росіяни вкрали на окупованих територіях України майже 6 млн тонн пшениці, за які виторгують 1 млрд доларів. Тому згадуємо швейцарського прокурора і його роздуми щодо кваліфікації торгівлі краденою сировиною як військового злочину та спостереження посла України в Лівані Ігоря Осташа. Ще влітку дипломат інформував: «Зараз у світі працює злочинна система, що сприяє перевезенню краденого зерна з України. Такий транзит може відбуватися через Туреччину напряму до Сирії, а також до інших країн Близького Сходу. В цьому беруть участь окупаційні війська Росії в Україні. Загалом 87 суден перевозять крадене зерно з України».

Скільки російських мародерів зараз баражує морями й океанами і скільки їх буде, поки окупантам не скрутять карк, поки що невідомо.