У США репрезентували перший у світі бомбардувальник 6-го покоління.

B-21 Raider корпорації Northrop Grumman здатен нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси

У Сполучених Штатах на заводі Northrop's Plant 42 у Палмдейлі (Каліфорнія) відбулася презентація першого у світі бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider. Корпорація-виробник Northrop Grumman називає його «наступним етапом еволюції парку стратегічних бомбардувальників» американських ВПС. Про це повідомило спеціалізоване американське видання Breaking Defense. B-21 має форму так званого «літаючого крила» (flying wing), схожу на його попередника – B-2,

«Це перший новий бомбардувальник, створений у США протягом останніх 30 років. П'ятдесят років досягнень у галузі малопомітних технологій знадобилися на створення цього літака. Незабаром ми політаємо цим літаком, випробуємо його, а потім запустимо у виробництво. І створимо бомбардувальні сили в кількості, що відповідає майбутній стратегічній ситуації», – заявив на презентації американський міністр оборони Ллойд Остін. За його словами, цей літак може стати основою американської військової авіації у майбутньому. Перший політ відбудеться наступного року.

Високотехнологічний цифровий стелс-бомбардувальник B-21 Raider здатен нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. За словами виконавчої директорки Northrop Grumman Кеті Ворден (Kathy Warden), хоча B-21 зовні може нагадувати попередні моделі B-2, «щойно ви потрапите всередину, схожість зникне». «Те, як він працює всередині, надзвичайно просунуто порівняно з B-2, тому що технології дуже розвинулися з погляду обчислювальних можливостей, і тепер ми можемо інсталювати їх у програмне забезпечення B-21. Він зможе прориватися крізь протиповітряну оборону противника та досягати цілей у будь-якій точці світу. Навіть найдосконаліші системи протиповітряної оборони не зможуть виявити B-21 у небі», – сказала Ворден.

2015 року у змаганні за контракт на цей літак Northrop Grumman перемогла корпорації Boeing Co (BA.N) і Lockheed Martin Corp (LMT.N). Субпідрядниками для виготовлення деталей літака стали: Pratt & Whitney (RTX.N), Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems (BAES.L) і Spirit Aerosystems (SPR.N).

Шість бомбардувальників уже перебувають на різних стадіях остаточного складання та випробувань на заводі Northrop Grumman у Каліфорнії, повідомила компанія. Загалом планується виготовити 100 літаків.

Пентаґон та виробник наразі не назвали вартості B-21. Як нагадує інформаційна аґенція Reuters, у 2010 році ВПС США оцінювали його в 550 млн доларів за штуку, що відповідає 753 млн доларів на сьогоднішній день. Підсумкова вартість залежатиме від того, скільки бомбардувальників придбає Пентаґон.