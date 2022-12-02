Airbus готується відмовитися від російського титану.

Це може трапитися за кілька місяців.

Європейська авіабудівна корпорація Airbus має намір впродовж кількох місяців відмовитися від російського титану. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на слова голови оборонного та космічного підрозділу Airbus Міхаеля Шольгорна (Michael Schoellhorn).

«Ми перебуваємо в процесі розриву зв'язків з Росією, якщо йдеться про титан. Це питання місяців, а чи не років. <…> На даний момент Airbus все ще закуповує певний відсоток російського титану, але ми явно перебуваємо на шляху незалежності від нього», – сказав Шольгорн, виступаючи на брифінгу в Мюнхені.

До російського вторгнення в Україну компанія Airbus купувала 65% необхідного їй титану в Росії, зокрема в російської компанії «ВСМПО-Ависма» – найбільшого світового постачальника титану.

Після початку війни Airbus закликала Європейську Унію та Сполучені Штати відмовитися від санкцій проти російського титану, щоб не завдати шкоди аерокосмічній галузі. Титан, як і раніше, залишається поза рамками обмежень, запроваджених після вторгнення Росії в Україну.

Reuters пише з посиланням на джерела, що корпорація Airbus почала більше закуповувати титан у США та Японії. Наразі вивчають і нові джерела постачання. Сертифікація нових постачальників титану проходить за суворими аерокосмічними стандартами.