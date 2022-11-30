280-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:55 У посольстві України в Іспанії пролунав вибух. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ України, на адресу амбасади прийшов конверт, котрий розірвався у руках коменданта під час огляду. Комендант отримав незначні поранення; його госпіталізовано. Решта співробітників посольства не постраждала. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до МЗС Іспанії зі закликом вжити термінових заходів задля розслідування нападу. "Хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", – прокоментували у МЗС.

15:12 За мирні переговори з Україною виступають уже 55% росіян, за продовження війни – лише 25%, вказують результати проведеного на замовлення Кремля закритого соцопитування. Ці цифри загалом збігаються з результатами жовтневого опитування незалежного російського соціологічного центру «Левада-Центру», за яким за мирні переговори виступили 57% респондентів, за продовження бойових дій – 27%. Судячи з закритих соцопитувань ФСО, ставлення росіян до війни різко погіршилося саме останнім часом: ще в липні опитування показували, що за мир з Україною виступають лише 32% росіян, за продовження війни – 57%; за чотири місяці 23% росіян змінили щодо цього свою думку.

14:38 Росіяни обстріляли лікарню в місті Білопілля на Сумщині. Загинула дитина. Як повідомила Сумська обласна військово-цивільна адміністрація, місто обстріляли із самохідних артилерійських установок – зафіксували 20 "прильотів". "15-річний хлопчик був у той час на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці. Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі вели прийом і було багато пацієнтів. Руйнування масштабні. Пряме попадання було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна. Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок", – поінформували в адміністрації. Також снаряди влучили у приміщення прокуратури.

14:21 «Чи знали ви, що російські виконавці в трендах України на стрімінгових сервісах – це не лише культурна окупація, а ще й нові танки та ракети для ворогів? Наприклад, ви прослуховуєте трек умовного російського гурту на Apple Music, Spotify або Youtube Music. Гурт отримує гроші за монетизацію, а потім сплачує податки до бюджету РФ», – застеріг віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, зазначивши, що "левова частка російського бюджету йде на «оборону», а якщо коректніше – на вбивство українців та обстріли українських міст". Якщо українці послухали пісню російського виконавця мільйон разів, то його команда отримає близько 8 тисяч доларів.

13:53 Представниця Президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева повідомила, що стала мішенню кібербулінгу після своїх слів про необхідність після деокупації видворити з півострова громадян Росії, які приїхали туди незаконно. За оцінками, це близько 500 тисяч росіян.

13:22 Комітет Європарламенту із закордонних справ закликав Єврокомісію ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо того, чи є поведінка та політика, яку просуває угорський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгея, порушенням Кодексу поведінки членів Єврокомісії та зобов'язань комісара згідно з договорами ЄС; 35 голосами проти 20 комітет ухвалив відповідну поправку до проєкту доповіді про здійснення спільної зовнішньої та безпекової політики у 2022 році, за яку ЄП має голосувати на початку наступного року. На переконання нашого уряду, угорський комісар ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.

12:49 У Європейській комісії пояснили, що цифри про сто тисяч військових втрат України у війні з Росією, які згадала президент Урсула фон дер Ляєн у своїй відеозаяві як кількість убитих, стосувалися загальних втрат – і вбитих, і поранених, пояснила представник Єврокомісії Дана Спінант: "Дуже дякую тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використовувана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто і вбитих, і поранених, і мала показати жорстокість Росії".

12:33 Поліція в Єкатеринбурзі підтвердила випадки підпалу в місті автівок з наклеєними на них літерами Z. Відео підпалювання таких машин позавчора опублікував журналіст Алєксандр Невзоров: невідомі закидали машини «коктейлями Молотова» чи обливали бензином і підпалювали. Невзоров зазначив, що він не знає, хто робить підпали, а відео йому надіслали. Раніше в Єкатеринбурзі вже затримували єкатеринбурзького пацифіста, який обливав червоною фарбою машини із символами Z та V. А на початку жовтня в одному з мікрорайонів невідомий машину з наклейкою Z порубав сокирою.

11:59 Одеська міська рада підтримала пропозицію виконкому і прийняла рішення демонтувати та перенести пам’ятник "Засновникам Одеси" зі скульптурою Катерини II, а також пам'ятник Олександру Суворову. Про це повідомляє "Суспільне". Мер Геннадій Труханов нагадав, що в місті планують створити парк імперського минулого. Згідно з поправкою від депутатів, імператрицю перенесуть на тимчасове зберігання до музею.

11:43 Європейська комісія підтримує створення суду для розслідування злочину агресії Росії проти України, а також пропонує розробити механізм компенсацій. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. "Росія має заплатити за ці жахливі злочини. Ми будемо працювати з Міжнародним кримінальним судом і допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів Росії. Разом із партнерами ми забезпечимо, щоб Росія заплатила за руйнування, котрі вона створила, із використанням заморожених активів олігархів та резервів її центрального банку", – прокоментувала президентка Єврокомісії. Фон дер Ляєн нагадала, що партнери України заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро російських олігархів.

11:31 Виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності становить 27%, повідомили в "Укренерго". "Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі", – запевнили у компанії.

10:01 У російському місті Перм виникла пожежа на території ТЕЦ. Приблизна площа пожежі – 100 квадратних метрів. До ліквідації загоряння залучили понад 100 осіб і 30 одиниць техніки.

09:48 Служба безпеки України прийшла із контррозвідувальними заходами на територію одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. "Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского міра», недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – прокоментували в СБУ.

09:25 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У липні 2022 року президент Росії Путін схвалив поправки до «Закону про іноземних агентів» 2012 року, який широко використовується для репресій проти опонентів режиму. Планується, що нові заходи набудуть чинності 1 грудня 2022 року. Закон 2012 року визначив "іноземних агентів" як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення і на тих, хто просто перебуває під невизначеним "впливом або тиском" іноземних суб'єктів. Міністерство юстиції також матиме повноваження публікувати особисті дані та адреси визначених "іноземних агентів", цілком очевидно загрожуватиме їм переслідуваннями. Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Це продовжує тенденцію, яка спостерігається з моменту повернення Путіна на посаду президента в 2012 році, але вона різко посилилася після вторгнення в Україну. Кремль, ймовірно, діє на випередження, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення, оскільки конфлікт залишається невирішеним і все більше впливає на повсякденне життя росіян.

09:17 Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну війну Росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік–2": "З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію "Північного потоку–2" після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини у розв'язання війни в Україні. Вважаю, що наш обов'язок – дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки".

09:05 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 88 880 (+500) осіб, танків – 2914 (+3) од., бойових броньованих машин – 5872 (+6) од., артилерійських систем – 1902 (+1) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 210 (+1) од., літаків – 280 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7) од., крилатих ракет – 531 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4429 (+6) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

33,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,8% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

61,7% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:58 У Брянській області спалахнула пожежа на нафтобазі у Суразькому районі. Місцеві медії пишуть, що палає щонайменше три резервуари. Росіяни стверджують, що вогонь зайнявся через скидання боєприпасу із безпілотника.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. В той же час російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку противник з мінометів та артилерійських систем обстріляв райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Майське Сумської області. На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині. Завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельске, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового. На Херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійських обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон. Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ. Також, в тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал. Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили 3 БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 29 листопада російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута, але навряд чи вони просувались у тому темпі, про який стверджують російські джерела.

• Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські війська, ймовірно, протягом останніх трьох місяців припинили розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ), що підтверджує попередні оцінки ISW.

• Російські війська продовжували оборонятися від українських контрнаступальних операцій навколо Сватового, а українські війська продовжували контрнаступальні операції навколо Сватового та Кремінної.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на захід від Кремінної, щоб повернути втрачені позиції.

• Російські війська здійснили наземні удари поблизу Сіверська й Авдіївки, а також на заході Донецької області.

• Російські війська продовжували зміцнювати оборонні позиції на сході Херсонської області, а українські війська продовжували завдавати удари по скупченнях російських військ на півдні України.

• Російські сили продовжують боротися із застарілістю техніки та нестачею внутрішнього персоналу на тлі офіційних дій, які свідчать про ймовірну другу хвилю мобілізації.

• Незалежне розслідування встановило, що Росія після відходу із західного берега Херсонської області могла переправити тисячі українських в’язнів із колоній окупованої України до Росії.