У Твері заборонили зйомки пропагандистського фільму  про війну в Україні.

Місцевих мешканців сильно налякала військова техніка з українською символікою.

Адміністрація російського міста Твері ухвалила постанову, якою скасувала у місті дозвіл на зйомки пропагандистського художнього фільму «Музикант» про війну Росії проти України. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяву уряду реґіону. Причиною скасування дозволу стало «використання військової техніки з іноземною символікою та прапорами».

«Робота кінематографістів минулими вихідними на центральних вулицях столиці реґіону викликала негативну реакцію мешканців та широкий громадський резонанс», — заявили в уряді. Губернатор Тверської області Ігор Руденя назвав неприпустимим «те, що на вулицях Твері з'являється військова техніка з прапорами іноземної держави».

26 листопада на вулицях Твері помітили колону військової техніки, зокрема бронетехніку, з прапорами України. В адміністрації Твері повідомили, що у місті знімають пропагандистський фільм про «спеціальну військову операцію» в Україні, через що кілька вулиць перекрили. У мерії Твері зазначили, що фільм знімають «за підтримки Міноборони РФ та Мінкультури РФ». Тверські ЗМІ писали, що йдеться про фільм «Музикант», на який у місцевих пабліках набирають масовку.

У жовтні міністерство культури РФ повідомило, що виділило державні субсидії на фільм «Музикант» режисера Давида Дадунашвілі та продюсера Софії Митрофанової. У відомстві говорили, що «фільм розповідає про європейського музиканта, який опинився в Україні під час проведення спецоперації Збройних Сил РФ».

Цікава деталь: «музикантами» іноді називають найманців із ПВК «Ваґнера», а саму ПВК — «оркестром».