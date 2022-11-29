У Твері заборонили зйомки пропагандистського фільму  про війну в Україні.

Місцевих мешканців сильно налякала військова техніка з українською символікою.

 

 

Адміністрація російського міста Твері ухвалила постанову, якою скасувала у місті дозвіл на зйомки пропагандистського художнього фільму «Музикант» про війну Росії проти України. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяву уряду реґіону. Причиною скасування дозволу стало «використання військової техніки з іноземною символікою та прапорами».

 

«Робота кінематографістів минулими вихідними на центральних вулицях столиці реґіону викликала негативну реакцію мешканців та широкий громадський резонанс», — заявили в уряді. Губернатор Тверської області Ігор Руденя назвав неприпустимим «те, що на вулицях Твері з'являється військова техніка з прапорами іноземної держави».

 

26 листопада на вулицях Твері помітили колону військової техніки, зокрема бронетехніку, з прапорами України. В адміністрації Твері повідомили, що у місті знімають пропагандистський фільм про «спеціальну військову операцію» в Україні, через що кілька вулиць перекрили. У мерії Твері зазначили, що фільм знімають «за підтримки Міноборони РФ та Мінкультури РФ». Тверські ЗМІ писали, що йдеться про фільм «Музикант», на який у місцевих пабліках набирають масовку.

 

У жовтні міністерство культури РФ повідомило, що виділило державні субсидії на фільм «Музикант» режисера Давида Дадунашвілі та продюсера Софії Митрофанової. У відомстві говорили, що «фільм розповідає про європейського музиканта, який опинився в Україні під час проведення спецоперації Збройних Сил РФ».

 

Цікава деталь: «музикантами» іноді називають найманців із ПВК «Ваґнера», а саму ПВК — «оркестром».

29.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
278-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.
28.11.22 | | Україна
277-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар’їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.
27.11.22 | | Україна
Перший Львівський тиждень скульптури
Вечірньою кураторською екскурсією відомого українського галериста Павла Гудімова 27 листопада завершиться перший Львівський тиждень скульптури, що відкрив новий мистецький простір міста.
26.11.22 | | Штука
Мільйони свічок пам'яті
Тетяна ШПАЙХЕР
Якщо світ не допоможе Україні – то свічка вже горітиме в пам'ять про втрату людяності на планеті...
26.11.22 | | Минуле
Зайці, лелеки і ведмеді
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Школярі досліджують давній єврейський некрополь Городка. Знайшли втрачене та спростували гіпотезу відомої вченої з Ізраїлю
26.11.22 | | Галичина
276-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.
26.11.22 | | Україна
Неофіт
Алік Олісевич
Це місце ми освоїли швидко – всюди вже сиділа своя публіка. Тут чекали мої друзі. Хтось сидить на бордюрі. Чути сопілку. Всі пам’ятають, як то було
25.11.22 | | Дискурси
Мертвонароджена ОДКБ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Останнє засідання ОДКБ ознаменувало собою початок кінця цієї організації. Зрештою, а чи існувала вона реально, чи народилася вже мертвою 20 (30) років тому?
25.11.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.